Cosa c’è dietro il makeup? Il segreto è Yves Saint Laurent

Ho deciso di svelarvi il mio segreto, quello che si trova letteralmente dietro il mio make up. Parliamo di Instant Moisture Glow e Lip Perfector della nuova linea Top Secrets di Yves Saint Laurent, trattamento di bellezza e primer in un’unica linea di prodotti Top Secret.

In un solo gesto idrata, protegge, leviga e perfeziona visibilmente la pelle.

Instant Moisture Glow è perfetto da applicare su tutto il viso prima del make-up quotidiano.

Allunga la tenuta del fondotinta sia liquido che in polvere e aiuta a controllare il sebo nella pelle eliminando la fastidiosa “pelle lucida”.

Inoltre riduce i pori dilatati ma non soffoca la nostra pelle. L’idratazione è garantita durante tutto il giorno, e il make-up resiste perfettamente anche dopo otto lunghe ore di lavoro!

Anche Lip Perfector ho pensato di provarlo in una giornata di lavoro, sotto ad un rossetto rosso intenso. Il balsamo è delicatissimo, si stende facilmente, le labbra sono subito più morbide al tatto.

È perfetto per l’inverno, infatti protegge le labbra dalle fastidiose screpolature da freddo e permette di stendere il rossetto senza imperfezioni. Lasciate asciugare il prodotto massaggiandolo per qualche istante sulle labbra e procedete poi stendendo il vostro rossetto preferito.

E non è finita qui. Potete indossarlo anche da solo per un effetto nude, labbra levigate, piene e naturalmente colorate esaltando il vostro colore naturale.

Questi prodotti mi hanno conquistata. Shhh, non ditelo a nessuno, è un segreto tutto per voi!