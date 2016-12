Durante le feste di Natale siamo sempre di corsa, tra un pranzo con i parenti ed un’uscita con gli amici abbiamo davvero pochissimo tempo da dedicare a noi stesse, ecco quindi un trucco natalizio semplice e veloce da realizzare in pochi step. Devo ammettere che parto avantaggiata: dopo il risultato più che soddisfacente di questa estate con l’extension ciglia (ve ne ho parlato qui) ho utilizzato il mio buono regalo da parte di Layla Cosmetics proprio per ripetere l’esperienza. Da Layland in Via Larga a Milano sono davvero delle esperte, la bravissima Cristina in poco più di un’ora e mezza ha fatto tutto, questa volta le ciglia sono più naturali, il materiale utilizzato è il visone e non la seta quindi l’effetto è davvero super! Poi Layla è una garanzia, vi ricordate i loro smalti che vi avevo mostrato qui?

Dopo la mia solita morning routine (sul mio blog trovate quella aggiornata all’inverno!) inizio dalla base con il nuovo primer in polvere di Purobio Cosmetics (di questo brand vi ho consigliato i cofanetti natalizi tra le idee regalo per lei) e come fondotinta utilizzo il mio amato Ultra HD in versione stick di Make Up For Ever e lo stendo con il pennello di Diego Dalla Palma che sembra uno spazzolino. Un velo di correttore dove serve, Erase Paste di Benefit Cosmetics e per illuminare il contorno occhi la penna di Labo Suisse della Fall Winter 2016-2017 Luxury Collection. Per fissare il tutto utilizzo la cipria compatta di Diego Dalla Palma, come terra Butter Bronzer Murumuru di Physicians Formula e sulle guance l’Argan Wear Blush sempre di Physician Formula.

Passiamo agli occhi: per la base stendo un velo di ombretto in crema per uniformare la palpebra, questo è il Nude Cream Eyeshadow di Diego Dalla Palma, poi con un colore scuro creo la sfumatura nella piega dell’occhio e con un colore chiaro illumino il centro della palpebra. Io utilizzo la palette di Glossip “..And my Rock Eyes” della nuova Look At Me Collection, su ShoesBagsAndCakes.com trovate la review di tutta la collezione, ed i miei colori preferiti sono Stones e Glam. Sempre di Glossip utilizzo la matita Glittering Eye Pencil che ha al suo interno tantissimi micro glitter dorate, perfette per un trucco natalizio come si deve!

Ultimo step per le labbra, scelgo il primer di Kiko Cosmetics che le rende morbide ed idratate e fa durare il rossetto più a lungo. Per la sera punto sul classico rosso con il rossetto di Wet’N’Wild che ho trovato nel loro calendario dell’avvento (qui vi ho mostrato i calendari più belli e mi sono dimenticata di inserirlo ma ho rimediato mostrandovelo su Instagram!) ed è il numero E911D Spotlight Red, mentre per il giorno un classico nude come l’Enigma Lipstick di Kiko Cosmetics nel colore 03 Grapich Mauve che vi avevo già mostrato nel mio make-up d’autunno.

Spero che questo trucco natalizio vi piaccia!

F.