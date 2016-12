Ogni giorno noi donne affrontiamo moltissime sfide quotidiane, ma il nostro nemico numero uno è il tempo, che ci rende le regine del ritardo. Che noi donne fossimo delle eterne ritardatarie, questo si sapeva già, ma molto spesso piccoli imprevisti ci fanno entrare nel panico e uscire di casa rinunciando al make up è praticamente per noi donne peccato mortale.

Per fortuna in commercio esistono molti prodotti alleati, capaci di renderci pronte (o almeno presentabili), in semplici mosse e soprattutto in pochissimi minuti.

In questi casi però, l’unico prodotto che snobbiamo è l’ombretto, pensiamo forse che ci faccia perdere troppo tempo prezioso, che non valga la pena applicarlo, o magari preferiamo dedicare quel tempo nell’applicazione di un altro prodotto. Ma ecco allora alcuni ombretti che possiamo applicare facilmente grazie alle loro rivoluzionarie formule e soprattutto in pochissimo tempo.

Ombretto Duo 5 Secondi EuPhidra

Il nuovo Ombretto Duo 5 Secondi di EuPhidra è un innovativo matitone stick dotato di una speciale punta obliqua che segue la forma naturale nel nostro occhio. Diviso in due colori a contrasto permette un trucco facile e veloce in soli 5 secondi creando con una semplice passata un trucco sofisticato. Disponibili in 10 colori tra mat e perlati, sono adatti a tutte le donne.

Prezzo 13,90€

Ombretto liquido My Color di Bottega Verde

My Color di Bottega Verde è un ombretto liquido con estratto di Mimosa e olio di Nocciolo d’Albicocca dalla texture soffice e vellutata, si stende in una sola passata e si sfuma facilmente. Con i suoi colori metallici e brillanti, donano un tocco di luce al nostro make up. Disponibile nelle colorazioni: Tulle, Mauve, Tortora, Cielo, Ametista, Acqua Marina.

Prezzo 16,99€

Palette Ombretto 4 tonalità di Avon

La Palette Ombretto 4 Tonalità è ormai diventata un classico Avon, i suoi ombretti setosi e a prova di grinza consentono di creare un look completo, sono semplicissimi da applicare grazie alla sua guida numerica, così, in pochi passi sappiamo dove applicare ogni singolo ombretto. Disponibile in 4 finiture matt e 10 finiture luminose. Con questa palette è possibile creare infiniti look, inoltre grazie al suo pratico packaging è possibile metterla in borsa per portarla sempre con se.

Prezzo 14,95€

Con questi innovativi prodotti, rinunciare al makeup non è più un problema.

Veronica Giuffrida