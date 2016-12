Trucco natalizio e i look che ti conquisteranno

Un post a tema, in vista delle feste, alla ricerca del trucco natalizio che fa per te. Avete già in mente i look da sfoggiare durante le prossime ricorrenze? Qualche consiglio sulle ultime tendenze non guasta mai. Sopratutto quando si parla di scarpe total shine e make up of the day. Tre proposte, una per ogni giorno di festa.

VIGILIA DI NATALE

Per le amanti delle tecniche Highlighters, anche la notte della vigilia di natale sarà l’occasione perfetta per un look leggero e luminoso. Un gioco di contrasti e sfumature sul tuo viso, in maniera da ovattare la stanchezza della lunga giornata. Per arrivare radiose alla mezzanotte e allo scambio dei regali io ho scelto alcuni prodotti di Estée Lauder sul sito Lookfantastic.it, tra cui il mio preferito ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR LIGHT STAY. Leggero sulla pelle si adatta perfettamente alla alla mia tonalità dell’incarnato. La pelle resiste all’idratazione di lunga durata per una base trucco brillante sulla quale dare risalto scolpendo lo sguardo, iridescente. Un touch di mascara per allungare le ciglia e ready per il bacio sotto il vischio.

Al mio make up per la vigilia di natale ho deciso di abbinare le pumps modello Parigi shine écru della mia winter collection Elisabetta Bertolini Shoes.

GIORNO DI NATALE

Come una bambola di porcellana, giocate a mettere le vostre labbra rosse in primo piano. Per fare ciò vi basteranno una riga di eye-liner ed un rossetto matt di lunga durata. La base trucco perfetta grazie ad un fondotinta coprente che renda quasi irreale il vostro incarnato senza dare spazio alle imperfezioni. Un leggerissimo velo di fard e ciglia voluminose. Ho trovato i miei alleati perfetti sul sito di Douglas.it. E per l’occasione ho acquistato anche alcuni packaging natalizi da regalare durante il pranzo ai miei commensali. Perché a Natale, siamo tutti più buoni ma anche più belli.

Al mio trucco natalizio ho deciso di abbinare le pumps modello Parigi shine blu della mia collezione Elisabetta Bertolini Shoes.

CAPODANNO

Per festeggiare in libertà l’ultimo giorno del 2016 e l’ingresso in uno splendido 2017 io propongo un make up strutturato. La Holiday Collection di Kiko Milano firmata dal designer Ross Lovegrove si ispira alla festa italiana. E quale occasione migliore di questa per portare ovunque con voi un tassello delle nostre abitudini? Io opterò per un trucco metal-shine su labbra e occhi in vero stile ending of the year!

Al mio make up di fine anno ho deciso di abbinare le pumps modello Parigi shine black della mia collezione Elisabetta Bertolini Shoes.

