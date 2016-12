Make-up natalizio: idee da cogliere al volo

Manca ormai davvero poco al periodo più magico dell’anno, quello che (più o meno) tutti attendono con ansia sin dalla fine dell’estate: il Natale! L’atmosfera natalizia si respira nelle strade, le decorazioni e gli addobbi sono pronti, la corsa ai regali è iniziata… Perché allora non pensare anche al make-up natalizio perfetto? Che si tratti di festeggiare la sera della Vigilia aspettando la mezzanotte, oppure il 25 con parenti e amici, ecco qualche idea da cogliere al volo per avere un trucco impeccabile.

Parola d’ordine: labbra in primo piano! Quale migliore occasione, se non questa, per sfoggiare colori forti e brillanti, perfetti per le festività? Per la gioia di tutte le amanti del make-up, in questo periodo sono numerosi i brand, da Chanel a Dior, fino ai marchi più abbordabili come MAC o Urban Decay, che hanno deciso di lanciare delle limited-edition a tema natalizio. Seguendo il trend di stagione, che vuole labbra dai colori scuri e intensi, ecco allora il Diorific Mat, disponibile in diverse nuance, dal colore rosso deciso, in perfetto stile Natale.

Per quanto riguarda gli occhi, osate con tonalità brillanti, dai finish glitterati, che risaltino lo sguardo rendendovi radiose. Potete optare per la mini palette di L’Orèal Paris con le 4 nuances di Ombres Color Riche, dalla texture cremosa e il colore intenso. Se invece siete alla ricerca di un make-up più classico e il vostro sogno è quello di realizzare lo smokey-eye perfetto, allora affidatevi al Kit Occhi di Make Up Forever, realizzato appositamente per il periodo delle festività natalizie.

Per finire il vostro make-up di Natale non resta che concludere con un velo di blush, che dia quel pizzico di colore in più al vostro incarnato. Anche in questo caso, le edizioni limitate ci vengono in aiuto: è il caso di MAC con i Nutcracker face compact, dei mini kit di blush che daranno il tocco finale al vostro trucco.