Si avvicina ormai il Natale, e come al solito in questo periodo parte la caccia ai regali! Eccovi delle idee regalo beauty da poter regalare alle amiche, suocere, sorelle o alla fidanzata! Iniziamo!

Gli ombretti, come si sa, non sono mai troppi. Una mia prima proposta è la “Spectrum” palette di Zoeva, visto che finalmente zoeva è approdata da Sephora perchè non approfittare? Contiene dei colori “nuovi” e vibranti che faranno impazzire le vostre amiche beauty addicted!

Un’altra idea super pratica e utile, è regalare un set di pennelli. Nyx cosmetics, per Natale ha realizzato dei set molto belli esteticamente (con dei glitter rosa nel manico) funzionali e morbidi. Super consigliati se volete stupire un’amica con la passione per il make up.

Se avevate pensato di regalare un profumo, ma non sapete con esattezza quale scegliere eccovi un’idea. Lancome per Natale ha lanciato un set contenente ben cinque Eau De Parfum in versione mini. La trovo un’idea regalo geniale, ed un modo carino di poter testare più profumi prima di scegliere il nostro preferito!

Se il vostro budjet non è altissimo, e pensavate di regalare degli smalti, Opi è la soluzione. E’ sicuramente uno dei marchi più amati per le amanti delle nail art.

Per Natale propone questo set ispirato ad Alice in Wonderland, e potete acquistarlo per soli 11€ da Sephora!

Un’altra tra le idee regalo beauty per questo Natale, è un kit di 24 rossetti liquidi Nyx. Se la persona a cui è destinato il regalo ama i rossetti, è un regalo che le farà fare salti di gioia.

Ci sono appunto 24 mini rossetti dai colori più portabili a quelli più “pazzi”.

Ultima proposta beauty per queste idee regalo per Natale, è una palette per il contouring di Diego Dalla Palma.

E’ una super novità, contiene 5 creme che permettono di realizzare un magnifico contouring e highlighting. Inoltre nel kit è contenuto anche un pennello ovale per la stesura del prodotto, che rende questa idea regalo funzionale e fantastica!

Eccovi quindi, alcuni spunti per regali di Natale beauty. Se il vostro budjet è limitato, potete sempre puntare ai regali low cost, qui un’articolo dedicato.

