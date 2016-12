Glitter tra stobing e cut crease

Se amate i glitter e volete usarli a più non posso specie in questo periodo natalizio, allora amerete sfoggiarli nel make-up sia sul viso con la tecnica strobing che con la cut crease.

I glitter stanno spopolando ovunque tanto da ritrovarceli anche sul viso per illuminare i punti clue enfatizzando l’uso della tecnica strobing. Per attuare ciò, vi basterà dapprima illuminare alcune parti del viso ( zona a ”t” e osso zigomatico) in modo più naturale usando solo l’illuminante sulle parte del volto più sporgenti evitando di ombreggiare le restanti parti con una terra ( come si fa di solito con il contouring ) e passarci sopra i glitter.

Questi potranno essere in polvere libera e quindi va applicato al di sotto un primer di base oppure, se sono a mo’ di eyeliner liquido o cremoso si possono stendere e sfumare semplicemente con le dita.

Di certo l’effetto glow da naturale diventerà molto più artificioso e di sicuro non poco visibile per questo è preferibile sfoggiarlo per un party e non a fare la spesa!

Per gli occhi, usando la tecnica della cut crease, il risultato non sarà troppo drammatico ma avrà un tocco glam!

Potete applicare questa tecnica sia ad un trucco smokey intenso per renderlo meno pesante e sia per far brillare un trucco semplice sui toni neutri.

Prendiamo come esempio un trucco sui toni nude. Per realizzarlo vi basterà usare un mix di ombretti caldi sul marrone ma non all’interno della piega bensì appena sopra e sfumare per bene. Dopodiché dovrete usare un color crema su tutta la palpebra mobile lasciando libera la piega dove andrà fatta una sottile riga di eyeliner glitterato. A questo vi basterà aggiungere un’ eyeliner e mascara ed il gioco è fatto!

Il colore dei glitter potete scegliere voi a vostro piacimento se usarli a contrasto con le nuances degli ombretti usati o della stessa scia cromatica.