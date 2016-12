Finte lentiggini arcobaleno: un nuovo beauty trend

Ok, il titolo sembrerà alquanto strano, eppure da quando è spopolata la moda delle lentiggini ecco che chi anche non cel’ ha vuol e realizzarle con il trucco o addirittura con degli adesivi. Ma per saperne di più leggete il post!

Quel look, fatto di lentiggini su pelle chiara e solitamente accompagnato con una chioma rossiccia, conferisce un’aria molto angelica e allo stesso tempo sbarazzina.

Nonostante fino a pochi anni fa molte che le avevano naturali volevano cercare di farle scomparire o quantomeno mimettizzarle con il correttore perché le odiavano, oggi invece sembra che la maggior parte delle girls le adorino tanto da lasciarle così come sono se le si hanno dalla nascita o ricrearle appositamente tramite il trucco. Ma come si fa? anche se in giro ci sono dei tutorial al riguardo in realtà non c’è molto da dover imparare, poiché vi basterà utilizzare una matita di uno o due toni più chiara delle vostre naturali sopracciglia creando dei puntini ai lati del naso ma anche sulle gote e sfumare delicatamente il colore con i polpastrelli. Il tutto verrà poi fissato con della cipria traslucida.

Altro metodo alternativo è dato dagli stencils con queste fake frekles che verranno rilasciate sulla pelle temporaneamente così come i classici tatuaggi ad acqua. Una tecnica che non richiede troppo tempo e nemmeno una mano troppo precisa.

Ma se così l’effetto che si viene a creare è molto naturale e fresco e può sembrare per alcuni monotono, allora eco il nuovo trend che consiste nel fare tanti puntini dai colori dell’arcobaleno con eyeliner o kajal di diverse nuances. Certo, non essendo carnevale per chi vuol portarle così deve perlomeno farle di una grandezza molto ridotta per non esagerare.

A voi piacciono le lentiggini? avreste mai pensato di disegnarvele?