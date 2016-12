Il nuovo trend del momento è il “Blush contouring”, che potrebbe anche sembrare un modo di riportare a nuova vita un prodotto tipico degli anni ‘80: il fard. In quel decennio tutto era esagerato, dalle pettinature (scolpite con un massiccio consumo di lacca) ai volumi degli abiti, impreziositi dalle mitiche spalline. Anche il trucco seguiva questo filone: colori accesi su tutta la palpebra e fard nei rosa più intensi da spennellare sulle guance fino alle tempie. Oggi, grazie al cielo, non c’è un revival alla lettera di quella moda: si prende il meglio e lo si rielabora. Ecco quindi che anche il blush diventa un prodotto fondamentale per fare il contouring: vediamo come.

Tutti gli effetti che desideri

Colore sano e naturale: questo principio è alla base del make up intelligente. L’utilizzo del blush aiuta il trucco ad acquistare in naturalezza, sempre che si seguano alcune linee guida per realizzare il draping o blush contouring: il risultato? Un volto armonizzato, con volumi riequilibrati da un gioco di chiaroscuri che seguono le linee della struttura ossea del volto.

Ma come si fa nel pratico? Per un effetto lifting si utilizza una tonalità scura applicandola appena al di sotto dello zigomo, sfumando bene verso le tempie. Con il blush chiaro invece si sfumano i contorni del volto, dagli occhi fino alle tempie. Per un effetto “sculp” che permetta di bilanciare le dimensioni del viso, si usa il blush scuro per enfatizzare gli zigomi, mentre quello più chiaro lo si sfuma, sempre con movimenti verso l’alto, sulle guance.

Per un effetto volume, si stende la tonalità più scura dal centro delle guance verso l’esterno. Con il blush chiaro si ripetono gli stessi movimenti, per garantirsi un effetto super naturale. Se la necessità è bilanciare una fronte alta con un mento sottile, si applica il colore chiaro sulle tempie, mentre il colore più acceso si sfuma sugli zigomi.

Tra le novità cosmetiche introdotte sul mercato, ve n’è in particolare una in grado di rendere tale operazione di contouring ancora più semplice e veloce. E’ il Matitone Rossetto All-over di PuroBio, una matita multitasking, nickel free e vegan ok che, grazie agli oli naturali in essa contenuti (olio di soia e di albicocca), ha una mina morbida e scorrevole, ottima da applicare sugli occhi come ombretto, sulle labbra per contorno e riempimento oppure sulle gote come blush, appunto. E’ possibile picchiettare il prodotto direttamente con le dita, ma per un risultato professionale conviene stenderne un po’ sul dorso della mano, prelevarlo con una beauty blender o con il pennello e procedere poi con l’applicazione sul viso.





L’importanza del pennello

Per ottenere un’applicazione perfetta, occorre utilizzare gli strumenti giusti. In questo caso parliamo dei pennelli per il trucco, da avere sempre in borsetta per un eventuale ritocco del make up. Tra questi, non possono mancare i pennelli morbidi e grandi per sfumare il colore chiaro su tempie e fronte. Uno più piccolo, ma sempre morbido, è invece utilizzato per la tonalità scura: l’importante è non invertirli!