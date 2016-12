Base trucco perfetta con YSL top secret

Tutto quello che devi sapere per una base trucco perfetta e i migliori alleati per un make up da vera star.

Ricordi la mia seduta di make up insieme a Yves Saint Laurent nello store Douglas di Verona? (qui avevo raccontato tutto). Lì ho imparato tantissimi trucchi per un make up perfetto e un segreto speciale che ho strappato al make up artist delle star Fabio Maini.

Qual è il segreto per un make up professionale e perfetto? La risposta sta tutta in una base trucco perfetta.

Attenzione però! Esistono tantissime basi trucco diverse, io ne ho provate diverse e la migliore in assoluto e la Top Secret di Yves Saint Laurent.

Utilizzarla è semplicissimo: si applica una piccola quantità di crema sul viso e si passa poi il fondotinta (ti consiglio Touche Eclat di Yves Saint Laurent).

Nella linea YSL top secret, puoi trovare anche una base labbra davvero ottima. Si tratta di un mix tra idratazione, effetto lucido e volumizzante, davvero ottima! Io la utilizzo prima di applicare il nuovo Vernis à lèvres vinyl cream di YSL, il risultato è ottimo!

Spero di esserti stata utile, ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissime (e mi auguro utili) dritte.

Alla prossima!