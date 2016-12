Make up YSL: ecco i prodotti a cui non dovresti rinunciare!

Qualche giorno fa, ho avuto il piacere di immergermi nel mondo firmato Yves Saint Laurent per una beauty experience completamente personalizzata nello store Douglas di Torino.

In compagnia di David Badalamenti, trainer e senior make up artist YSL, ho potuto scoprire da vicino la collezione dedicata al mondo beauty della maison francese e soprattutto scoprire tre prodotti must. Avete capito bene, ben tre prodotti a cui nessuna di noi dovrebbe rinunciare durante il trucco e capaci di fare davvero la differenza. Siete curiose?

Siete pronte a scoprire i prodotti must dell’universo Yves Saint Laurent? Cominciamo!

1. Il mio must tra i must. Capace di regalare un effetto “otto ore di sonno”, Touche Eclat, in un solo click idrata e regala istantaneamente una naturale luminosità alla nostra pelle. Ve ne innamorerete in un batter d’occhio e non potrete fare a meno di portarvelo con voi ovunque voi andiate.

2. Il secondo prodotto must, è la nuova tinta per labbra Vinil Cream. Confortevole, super pigmentato, di una brillantezza estrema e tenuta impeccabile fino a 10 ore. Quello utilizzato da Davide Badalamenti per il mio make up personalizzato è il numero 401, un irresistibile rosso intenso capace di catturare lo sguardo

3. Di cosa si tratta il terzo prodotto must? Del primer viso Top Secrets Instant Moisture Glow per una idratazione immediata e una pelle dall’aspetto sano e luminoso. Che cosa mi ha fatto innamorare di questo prodotto? La sua texture ultra leggera e fluida a contatto con la pelle che appare subito rimpolpata e levigata.