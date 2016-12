Lo smokey eyes perfetto con YSL

Ben ritrovate amiche! Oggi vi racconto la mia seconda favolosa beauty experience vissuta con Yves Saint Laurent presso le Profumerie Galeazzi di Ancona, grazie alle mani esperte del Trainer and Senior makeup artist David Badalamenti.

Abbiamo voluto sperimentare su di me un trucco dallo sguardo intenso creando un smokey eyes perfetto! Vi racconto tutto passo dopo passo!

Come sempre abbiamo preparato la pelle al make up applicando la Top Secret Instant Moisture Glow che idrata, rende la pelle subito luminosa e perfetta per il trucco! David ha poi reso l’incarnato omogeneo con il fondotinta fluido Le Teint Touche Eclat, davvero perfetto per la mia pelle, e la cipria Compact Radiance.

Ma arriviamo al punto fondamentale del make up che David ha pensato su di me: lo sguardo! Ha creato uno smokey eyes impeccabile applicando sapientemente il Couture Kajal e l’ombretto Ombre mono 10. Le mie ciglia sono state poi moltiplicate dal Mascara Foux Cils nero.

Avendo intensificato e reso protagonista lo sguardo, sulle labbra abbiamo optato per un colore neutro, per definire la bocca con naturalezza.

Ancora una volta una meravigliosa esperienza vissuta con YSL! Mi ha permesso di imparare altri piccoli trucchi di make up e di provare in prima persona i loro ottimi prodotti. Cosa ne pensate del risultato? Spero vi piaccia! Un grande abbraccio!