Idee regalo makeup low cost per un Natale più glamour

E’ arrivato dicembre e questo vuol dire solo una cosa: corsa ai regali di Natale!

Se quest’anno avete voglia di puntare sul makeup, non fatevi trovare impreparate: ecco per voi alcune idee regalo per stupire le vostre amiche senza spendere una fortuna.

La prima idea regalo è questa pochette di Pupa contenente il famoso mascara Vamp! e la matita Vamp! intense kajal; un duo perfetto per chi vuole occhi dal look magnetico.

NYX propone dei fantastici set di tre Matte Lipstick; un’esclusiva limited edition. Questo in foto è composto dalle tonalità Dark Era, Perfect Red, Alabama.

Essence ha creato la Little X-mas Factory: Un insieme di meravigliosi prodotti pensati per questo Natale, tra cui spicca questa carinissima palette ombretti occhi che vi regalerà un makeup unico grazie ai suoi 5 colori brillanti.

Nella Holiday Collection di KIKO è presente anche il Professional Brush kit, composto da cinque pennelli professionali ed una raffinata pochette; racchiude un pennello polveri viso, un pennello viso obliquo, un pennello a punta piatta, un pennello occhi obliquo ed un pennello eyeliner; morbidi e compatti, realizzati con pelo sintetico.

Per Natale, OPI vi invita a vestire i panni di Audrey Hepburn grazie al mini kit ispirato al celebre film “Colazione da Tiffany” che contiene ben 4 mini smalti: “Got The Mean Reds, “Rich & Brazilian”, “Apartment For Two”, “I Believe in Manicures”.