Piccoli segreti di bellezza con Guerlain

Il giorno e la notte, questa è la mia chiave di interpretazione per due fantastici prodotti Guerlain. Per brillare tutto il giorno, Guerlain ci propone un concentato di luminosità, Radiance in a Flash della linea My Supertips, un trattamento specifico e istantaneo che promette (ed è così!) di garantire un viso disteso e maggiormente illuminato e fresco. E’ consigliato applicare il prodotto appena sveglie, dopo la quotidiana detersione del viso e riapplicarlo anche alla sera prima di andare a dormire, massaggiando su tutto il viso e il collo subito dopo aver utilizzato la consueta crema idratante. Per massimizzare l’effetto lifting, applicare la crema dal basso verso l’alto del viso: dal mento agli zigomi, dalle sopracciglia fino l’attaccatura dei capelli. La fragranza è delicata ma frizzante, al profumo d’ambra, arancia e mandarino.

Guerlain illumina le grigie e buie giornate invernali con dei veri e propri segreti di bellezza. Pazzesco anche il nuovo rossetto super profumato de La Petite Robe Noire, perfetto per la vita di tutti i giorni, idratante e per nulla pesante sulle labbra. Provare per credere!