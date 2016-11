Calendari beauty dell’avvento 2016

Avete presente quei calendari dell’avvento che ci regalavano da piccoli fatti di cartone con varie caselle dall’uno al 24 e dovevamo aprirle una al giorno fino al giorno di Natale, trovando qualche cioccolatino? Ecco, questa tipologia di cui andremo a parlare oggi è la stessa solo che riguarderà il beauty!

Vediamo quali saranno i calendari dell’avvento di bellezza proposti per quest’anno 2016!

1) Questo è della Benefit e come sempre anche per quest’occasione il packaging è ben fatto e pieno di colori. E’ tutto a tema rock e contiene tra i vari prodotti anche il famoso ”porefessional” primer viso ed il gettonatissimo mascara ”they’re real” tutti in mini-size disposti in 12 caselle.

2) Poi c’è questo di Sephora formato da 14 caselle con i suoi best seller in mini taglie sempre. Tra gli altri, ci sono molti prodotti per il bagno e qualcosa di make-up.

3) C’è anche questo della Ciaté con tutti i migliori colori di smalti in mini formati, per chi ama la nail art è perfetto!

4) Douglas propone questa scatola con tanto di fiocco in perfetto stile natalizio e ben 24 prodotti che spaziano tra trucco e unghie.

5) Il calendario dell’avvento firmato Nyx, propone una vasta gamma delle sue famose soft matte lip creme in mini-size.

6) Quest’altro di Clarins, ha ben 24 sorprese che riguardano soprattutto la skincare e si può ad esempio trovare un gel esfoliante, un siero bifase idratante o ancora un balsamo labbra riparatore.

7) Altrimenti, c’è questo cofanetto firmato Bottega Verde, contenente 24 prodotti di bellezza.

8) Anche il make-up brand di Essence ha creato un suo calendario dell’avvento formato da una scatola colorata con 24 caselle da scoprire!