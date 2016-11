Idee beauty per i tuoi regali di Natale

Le giornate sempre più fredde, i maglioni pesanti, la cioccolata calda… Sentite già l’aria natalizia? Il Natale riesce a creare sempre un clima speciale, e per godersi al meglio le vacanze perché non togliersi da subito il “problema-regali”? Spesso, infatti, prese tra un impegno e un altro, rimandiamo il fatidico momento fino a ridurci all’ultimo minuto, ritrovandoci in una situazione che crea ansia e stress.

Meglio allora organizzarsi per tempo, prendendo subito spunto per qualche originale regalo beauty!

Se siete alla ricerca di un regalo nel campo del make-up, e proprio non riuscite a scegliere tra ombretti, fard e rossetti vari, perché non semplificarsi la vita con un “tutto-in-uno”? Optate per una palette, come questa di Sephora, che includa tinte dai toni freddi a quelli caldi, comprensiva di gloss, blush e affini. Una soluzione perfetta che vi farà risparmiare tempo e che sarà sicuramente molto apprezzata.

Se volete andare sul sicuro, un grande classico tra i regali natalizi è il profumo: che sia per lui o per lei, se scelto con cura sarà certamente gradito. In questo periodo, inoltre, ci sono numerose novità tra cui scegliere, come nel caso di Sauvage, l’ultimo arrivato in casa Dior: una fragranza maschile decisa e intensa che avrete voglia di provare anche voi.

Altro regalo in tema beauty di cui potete approfittare è un pratico cofanetto da bagno, come questo proposto da Human+Kind, ottimo per chi non riesce proprio a tenere in ordine i propri prodotti o per chi viaggia spesso e ha bisogno di un contenitore pratico in cui riporre tutti gli oggetti necessari.

Se il vostro problema principale a Natale è quello di non sapere mai cosa regalare al vostro lui, ad un amico o a vostro padre, niente paura! In questo caso potete ricorrere ad un kit per il viso (quello nella foto è di Sephora) che comprenda più prodotti, tra cui detergente, idratante e schiuma da barba, così da ricordare che la cura della pelle è importante per tutti.

Infine le amanti della skin-care non potranno non apprezzare un set di maschere per il viso come quello di Peter Thomas Roth, che include trattamenti pensati per le varie tipologie di pelle, che esfoliano, nutrono e idratano.

Allora, cosa ne dite? Tenetevi pronte, la caccia ai regali sta per cominciare!