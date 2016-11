Esistono (ancora) falsi miti sul fondotinta: soffoca la pelle, è impossibile trovare la giusta tonalità, è l’anticamera dell’effetto “mascherone”. Nulla di più falso: il fondotinta aiuta a proteggere la pelle dalle aggressioni quotidiane, come lo smog e i raggi UV.

Attenzione però ad applicare questo alleato di bellezza in maniera sbagliata: vediamo gli errori più comuni relativi alla sua scelta e alla sua applicazione.

1 Sostituire la crema idratante con il fondotinta

La pelle idratata è alla base del make up perfetto: un errore è quindi quello di non applicare la crema idratante prima del trucco. Ecco che passare dalla detersione del viso con l’acqua tiepida direttamente al fondotinta non va affatto bene: il fondotinta si deposita nelle aree più secche della pelle e potrebbe far apparire delle macchie.

2 La scelta giusta per la pelle

Un grande errore è quello di acquistare un fondotinta perché va di moda e che non va bene per la pelle del nostro viso: mai stendere un prodotto troppo ricco sull’epidermide mista o grassa: enfatizzerebbe le imperfezioni. Se la pelle è secca non vanno bene i fondotinta in polvere o mat: questo tipo di epidermide così delicata non respira: sceglierne uno che si sposi con le peculiarità della pelle è essenziale. Questo è reso possibile dal progredire della scienza applicata alla cosmesi, come accade nei laboratori Shiseido i quali hanno brevettato il fondotinta Synchro Skin: fluido dalla texture impalpabile, a lunga tenuta, si adatta alle esigenze della pelle durante l’arco della giornata. La lucidità è sotto controllo così come la produzione di sebo, si riduce la visibilità dei pori dilatati e delle linee sottili: l’incarnato è uniforme e naturale.

3 Provare il prodotto sul dorso delle mani

Per scegliere il prodotto giusto occorre provarlo, al fine di verificarne l’effettiva colorazione. Provare il fondotinta sul dorso della mano non aiuta affatto: meglio invece applicarne poco sul volto, zigomo o fronte, oppure sul collo sotto il mento.

4 Applicare il fondotinta con le dita

Per un’applicazione ottimale del fondotinta è bene non utilizzare le dita perché è difficile riuscire a creare una base perfetta. Meglio usare le spugnette, da inumidire con acqua tiepida, la beauty blender oppure i pennelli, per distribuire in modo ottimale il fondotinta sul volto.

5 Applicare prima il copri occhiaie

Dilemma copri occhiaie. Lo mettiamo prima del fondotinta? Sbagliato: in questo modo se ne annulla l’effetto di correzione. Invertiamo l’ordine e il risultato sarà quello giusto.