Una seduta trucco firmata YSL Beauty

La settimana scorsa, grazie a Glamour Italia, sono stata nuovamente ospite della profumeria “Romagnola” di Forlì, dove ho avuto modo di usufruire del servizio che Yves Saint Laurent Beauty mette a disposizione di chiunque voglia scoprire i suoi prodotti e voglia farsi consigliare dai suoi esperti.

Questa volta, a farmi bella, ho trovato David Badalamenti; trainer & senior make up artist, che ha scelto di realizzare su di me uno smokey eyes dal sapore rock, in perfetta sintonia con il nuovo mood YSL Beauty.

La mia seduta è partita dalla base, cioè il viso, che secondo YSL è come la tela di un dipinto e deve quindi essere perfetta. David ha iniziato usando il Top secrets moisture glow, un prodotto di skin care che idrata, perfeziona e illumina; poi è passato al fondotinta Le Teint Encre De Peau, scelto in base al mio tipo di pelle che è mista e tende a lucidarsi.

Copre come un inchiostro e al suo interno ha una cipria impalpabile che dona un effetto vellutato, lontano anni luce dal tanto odiato effetto maschera.

Per perfezionare e illuminare ha usato il famosissimo Touche Eclat, uno dei prodotti di punta del brand tra i più venduti al mondo.

A completare il tutto è stato passato un velo cipria Poudre Compacte Radiance Universelle che David ha definito una “cipria da selfie”, regalando un effetto high definition dell’incarnato e fissando il fondotinta per una maggiore durata.

Per gli occhi, ha utilizzato Couture kajal 3 in 1, sia all’interno che su tutta la palpebra, dove è stato poi sfumato e successivamente fissato da un ombretto nero notte.

Per le mie ciglia David ha scelto il mascara Volume Effect Faux Ciles, un pezzo iconico del brand che regala un vero e proprio effetto ciglia finte e per definire il tutto e dare una maggiore profondità allo sguardo, è bastata una linea di Eyeliner Shocking.

Personalmente pensavo che per un trucco del genere bastasse solo l’ombretto ed invece la differenza dell’eyeliner si vede, eccome se si vede!

Per le labbra David ha scelto un rossetto Rouge Pur Couture color nude, in linea con le ultime tendenze del momento e sugli zigomi ha realizzato un contouring, grazie alla palette Couture Contouring, una polvere impalpabile che scolpisce il volto creando volumi naturali con le ombre. Ultimi ritocchi di Touche Eclat per “pulire” e definire et voilà… trucco completato!

Grazie David per questo make up favoloso

