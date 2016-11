Ormai è finita l’era dei calendari dell’avvento con i cioccolatini, per quanto siano apprezzati da grandi e piccini di certo non aiutano la nostra linea e non ci regalano quell’emozione che può invece darci un rossetto. Sfido qualunque donna a negare! Da un paio di anni sono nati molti calendari dai temi più disparati, dal beauty ai prodotti skincare, dalle tisane ai giochi per i bimbi, dalle candele agli accessori. Sfortunatamente in Italia non sono ancora così diffusi ma molti brand ne stanno iniziando a produrre alcuni. Trovo che siano un ottimo regalo per chi compie gli anni nel mese di Novembre, inizio Dicembre, ma sono anche un bel presente per anticipare il Natale sia che provenga da qualche caro, oppure sia un acquisto per premiarci in qualche modo.

Il primo che mi viene in mente, che avevo già acquistato lo scorso anno, è il calendario dell’avvento di Sephora, già dalla confezione di respira aria di Natale, scintillante e glamour, una volta aperto a libro contiene 24 caselle da aprire con all’interno prodotti make-up come blush, rossetti, smalti e matite, e prodotti skincare come maschere, salviette, docciaschiuma, il tutto in comodissime mini-size o in formato standard.

Un altro calendario che lo scorso anno era andato soldout e che quest’anno ho tra le mie mani è quello di Benefit Cosmetics, anche questo si apre a libro e.. Una volta aperto inizia una musica super rock’n’roll che vi farà venire voglia di ballare! Il tutto perchè per questo Natale Benefit ha puntato sul tema Glam Rock per la collezione, ed è davvero unica. Qui le caselle del calendario sono 12 e contengono tutti i best sellers del brand in formato travel: solo per citarne alcuni la crema the POREfessional, il Mascara they’re Real!, laCipria abbronzante Hoola e l’Illuminante High Beam. Vi verrà voglia di aprirlo solo per ascoltare la musica, a me capita ogni giorno e non siamo ancora a Dicembre!

Ancora tema beauty per un calendario che solo a vederlo fa pensare all’inverno ed alle vacanze natalizie. Tra i calendari dell’avvento questo di L’Occitane è uno di quelli che più mi incuriosisce perchè contiene tantissimi prodotti del brand che non ho ancora avuto occasione di provare. Infatti un’altra nota positiva di questi calendari è che vi consentono di provare molti prodotti di un unico brand in modo da poter poi ricomprare la taglia grande di quello che più vi ha colpito. Anche qui ci sono moltissimi best sellers di L’Occitane: dai saponi alle meravigliose creme mani, dai bagnodoccia super profumati alle creme.

A tema skincare il calendario dell’avvento di Lush, profumato e natalizio, a forma di orologio vi sono come per Benefit 12 caselle ma i prodotti sono quasi tutti full size. Si va dalle bombe da bagno ai docciaschiuma, dai prodotti solidi ai saponi, il tutto ovviamente appartenente alla meravigliosa collezione natalizia. Lo trovate online e nelle botteghe Lush di tutta Italia.

Tra i calendari dell’avvento a tema non beauty un consiglio per i più piccini è il calendario dei Paw Patrol , cartone di Nickelodeon amato dai bimbi, e qui si che sono consentiti i cioccolatini. Può essere visto che come un gioco o un piccolo premio in attesa dei regali di Babbo Natale. Mi ricordo che da piccola aspettavo il Natale anche per questo calendario e devo ammettere che, nonostante sia cresciuta, i miei genitori me lo comprano ancora, e non mi vergogno ad ammetterlo!

Negli ultimi anni anche il calendario di Yankee Candle ha riscosso un notevole successo, io l’ho acquistato sul sito tempter.it approfittando dello sconto di iscrizione alla newsletters, e lo trovo davvero carino. E’ una piccola coccola: ogni sera apro la casellina, anche qui sono 24, ed accendo la tea light che ho trovato. Le profumazioni sono tutte novità della collezione natalizia, suddivise in 23 tea lights ed una votiva.

