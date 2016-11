Beauty Black Friday: prodotti imperdibili

Parola d’ordine: BEAUTY BLACK FRIDAY ! Una piccola selezione di offerte che non mi sono lasciata sfuggire! Ecco una breve lista di “must-have” da accaparrarsi il prima possibili, anche in previsione della wishlist natalizia

Glass Onion – Pink Fluyd: un siero rivoluzionario ad effetto distensivo in grado di attenuare le borse sotto gli occhi. Tre settimane di regolare applicazione e noterete che la vostra pelle avrà acquisito idratazione, luminosità e tono. Ve lo segnalo perché mi piace particolarmente, complice il fatto che si tratta di una formulazione priva di oli minerali e parabeni!

Clinique – sistema 3 fasi: Sono certa che molte di voi conoscano già molto bene il sistema in 3 fasi che permette in pochi minuti di prendersi cura della pelle garantendo una pulizia profonda. Liquid Facial Soap, Clarifying Lotion e Dramatically different moisturizing lotion sono i miei alleati da ormai anni e se siete curiose di provare questa linea è il momento giusto!

Idee regalo perfette quelle proposte da Bottega Verde, in particolare vi segnalo l’astuccio smalti ” Rosso Passione ” che comprende tre smalti per unghie da 5 ml nei seguenti colori: paillettes oro, rosso vivo, marsala… imperdibile come regalo di natale!

I prodotti Diego Dalla Palma non potevano certo mancare in questa selezione e in particolare vi segnalo la palette “Make-up Party Nude Look” che comprende 4 diversi ombretti, utilizzabili separatamente o da combinare, per ottenere un party-look da urlo!

Limited edition della bomba-da-bagno di Lush che prende il nome di ” Error 404 “; Il ricavato andrà a sostegno della campagna #KeepItOn, promossa da Lush e Access Now, organizzazione internazionale per i diritti digitali per combattere i blocchi governativi di internet. Da Lush potrete trovare ottime idee regalo, carine ed economiche e smpre molto apprezzate da noi beauty addicted!

Ora non mi resta che augurarvi buono shopping!

