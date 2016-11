Nude look tendenza dell’inverno! Sono appena rientrata dalla prova di make up con YSL presso la profumeria Douglas di Bologna in Via Rizzoli e ho deciso di scrivere subito il post per raccontarvi il mio pomeriggio!

L’accoglienza dello staff di Douglas è stata molto calorosa e mi ha fatto tantissimo piacere essere truccata dalle magiche mani di Valter Gazzano, national make up artist di YSL.

Tra le tendenze del make up di questa stagione, troviamo quella del nude look e Valter mi ha insegnato alcuni trucchi che voglio condividere con voi.

Prima di tutto bisogna applicare la base partendo dal centro del viso e andando verso l’esterno aiutandoci con un pennello o con i polpastrelli. Per la mia carnagione abbiamo usato il fondotinta ECLAT LE TEINT n.BD10.

Per il contorno occhi, ali naso e contorno labbra, abbiamo applicato TOUCHE’ ECLAT ILLUMINATORE n.2, una vera e propria bacchetta magica che illumina ed uniforma.

Per delineare e ridisegnare i tratti del viso in modo semplice e veloce, Valter ha scelto la palette contouring n.1 GOLDEN per un effetto chiaro/scuro.

Il tono chiaro va applicato sugli zigomi e l’arcata sopraccigliare, quello scuro al di sotto dello zigomo. Infine per ottenere un effetto “bonne mine” (aspetto sano), Valter mi ha suggerito il blush VOLUPTE’ n.8 héroine.

Per il make up degli occhi, Valter ha scelto il mascara VOLUME EFFET FAUX CILS, ovvero un mascara che dona volume immediato ed un effetto ciglia finte nel colore n.1, il nero.

Dopo aver definito e volumizzato le ciglia, ha tracciato una sottile linea con l’eyeliner Baby Doll colore nero. Nel caso del mio occhio, volendo sollevarlo, si è fermato prima della fine dell’occhio ed è passato all’ombretto.

Con l’ombretto chiaro della couture palette n.14, ha disegnato la palpebra mobile, ha applicato l’ombretto chiaro dorato nella parte incava della palpebra ed il tono del marrone nell’angolo esterno in modo da congiungere il tratto dell’ombretto a quello dell’eyeliner.

Infine per tonalizzare e sfumare l’occhio, ha applicato l’ombretto color rame fra la palpebra superiore e quella mobile e un tocco di marrone nella parte inferiore dell’occhio.

Per completare il nude look, Valter ha scelto una tonalità di rossetto appena più scura delle mie labbra il n.214 della linea THE MATS. Sono dei lipstick effetto opaco Rouge pur couture che vanno applicati senza la matita per dare un effetto assolutamente naturale alle labbra.

Vi è stato utile? Spero di si e vi ricordo che se volete farvi truccare da uno dei make up artist di YSL e scoprire i trucchi più adatti al vostro viso, potete farlo controllando qui le tappe del tour più vicine a voi e le relative date.

Spero di esservi stata utile e se avete voglia seguitemi anche sul mio blog!

Ph: Daniele Scalise