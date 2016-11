Guerlain ti fa brillare con un kit di bellezza

Se a settembre avevate seguito il mio voyage tutto parigino con il naso all’insù sulla scia delnuovo EAU DE PARFUM INTENSE de LA PETITE ROBE NOIRE non vi lascerò completamente di stucco… tuttavia il mondo della Guerlinade, inconfondibile firma della maison, è tutto da scoprire e ti prometto che hai ancora molto da imparare.

Guerlain illumina le mie grigie e buie giornate invernali con dei segreti di bellezza che mi fanno brillare di luce propria. Vuoi brillare anche tu?

Ho testato per voi due bacchette magiche Radiance in a Flash della linea My Supertips e il nuovo rossetto super profumato de La Petite Robe Noire nell’audace tonalità Black perfecto.

Radiance in a Flash di My Supertips è un trattamento di bellezza istantanea che distende e illumina i tratti del viso al frizzante profumo d’ambra, arancia e mandarino. Radiance in a Flash va applicato al mattino o alla sera, su tutto il viso e il collo subito dopo la crema idratante. Il consiglio in più? Per massimizzare l’effetto lifting, applicare la crema dal basso verso l’alto del viso: dal mento agli zigomi, dalle sopracciglia fino l’attaccatura dei capelli.

Ho scoperto poi il nuovo irresistibile rossetto firmato La Petite Robe Noire con una texture deliziosamente profumata e ultra-lucida per dare colore al tuo stile! Con La Petite Robe Noir puoi tranquillamente optare per tonalità vibranti e inusuali come il mio Black Perfecto.

La texture è innovativa e leggera rivelando lo splendore naturale delle labbra, lasciandole morbide e vellutate. L’ effetto è modulabile grazie al film sottile: una passata per un effetto naturale e glossy, diverse passate per un effetto più denso e sofisticato.

Il risultato assicurato è ultra-brillantezza di colore puro.

Scopri questo kit di bellezza al triplo concentrato di luminosità.

Guerlain, il complice delle tue serate, per farti brillare come una stella!