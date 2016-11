I migliori primer senza siliconi

I primer sono un ottimo alleato del trucco: preparano la pelle regalando un incarnato levigato e senza imperfezioni. Spesso però, soprattutto se sono formulati con una base prettamente siliconica, tendono a non far respirare la cute, favorendo la formazione di punti neri e brufoletti. Capita principalmente a chi ha già una predisposizione per queste imperfezioni, ma niente paura: basta scegliere un prodotto privo di siliconi e il gioco è fatto.

Vediamo insieme una selezione dei migliori primer viso senza siliconi, adatti a tutte le tipologie di pelle.

Neve Cosmetics BioPrimer

Il primer viso di Neve Cosmetics è proposto in due versioni: Ravvivante formulato con Olio di Argan e Burro di Karitè, ideale per pelli secche e mature; Opacizzante ricco di Silica e Oli leggeri, formulato in modo specifico per pelli grasse e impure. Il prodotto si fonde nella pelle affinandone la grana e i pori dilatati. Aiuta a far aderire meglio il fondotinta rendendolo più duraturo.

Too Faced Hangover Replenishing Face Primer

Il primer Hangover di Too Faced è caratterizzato da una formula ricca di estratti di Cocco e completamente priva di siliconi. Oltre ad essere una perfetta base trucco, questo primer è un vero e proprio trattamento di bellezza: nutre, idrata e rimpolpa. La texture è leggera e si assorbe rapidamente, mentre l’effetto nutriente ed idratante si percepisce fino a sera. Appena applicato fa apparire la pelle immediatamente più liscia e fresca.

PuroBIO Cosmetics Primer

Anche PuroBio propone due diversi primer viso. Il Primer Viso Pelle Grassa svolge un’azione opacizzante e levigante mentre il Primer Viso Pelle Secca è maggiormente nutriente ed idratante.

La versione per pelle grassa è più leggera ed ha la consistenza di un gel. Si assorbe rapidamente e tiene a bada le zone lucide del viso minimizzando l’aspetto dei pori dilatati.

La versione proposta per le pelli secche è decisamente più ricca di elementi nutrienti quali Burro di Karitè, Olio di Oliva, Olio di Albicocca ed altri preziosi ingredienti. Aiuta a proteggere la pelle dalle screpolature ed è perfetta per chi soffre di pelle che tira e che tende a seccarsi durante il giorno.

L’Erbolario Make Up Primer Viso

Sono due primer dalla texture invisibile che si fondono nella pelle sublimandola. Preparano il viso al fondotinta regalando una cute dall’aspetto più levigato e sano. La versione per Pelli Miste contiene Estratto di Dattero e Polvere di Riso, svolge un’azione rimineralizzante, astringente ed idratante. La versione per Pelli Normali e Secche è maggiormente nutriente ed è caratterizzata dall’Estratto di Alchechengi e Olio di Marula. L’azione è levigante e nutriente, mantiene la pelle morbida ed idratata da mattina a sera.

Couleur Caramel Base Avant Premiere

Bellissimo primer viso, ricco di ingredienti idratanti ed emollienti per una pelle più bella ma anche più sana. Il primer è caratterizzato da una texture leggera, ideale per pelli miste; allo stesso tempo la formula è ricca di ingredienti nutrienti per un effetto antiossidante e di trattamento. Fra i principali attivi troviamo la Silica (opacizzante), Olio di Enotera Biologico (lenitivo ed emolliente), Olio di Jojoba Biologico (nutriente, lenitivo, protettivo) e Olio di Camilina Bio (schiarente, lenitiva ed emolliente).