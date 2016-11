Siero Crema due in uno

Vi ricordate questo articolo in cui vi parlavo dei sieri, concentrati di principi attivi da applicare prima della nostra abituale crema giorno o notte? Se vi siete abituate ad utilizzarli, siete ufficialmente delle beauty addicted coi fiocchi.

Per chi invece non ha tempo o voglia di dedicarsi all’applicazione del siero prima di passare alla crema, ci sono buone notizie. Ho scovato due beauty brand italiani, nati come produttori di sieri essenziali, che hanno ampliato la propria gamma con questa nuova formulazione. Il siero crema è un’evoluzione del siero, al quale sono stati aggiunti ingredienti nutrienti per offrire il comfort di una crema.

Gen-Hyal El-Argàn by Prigen si presenta come una crema (densità, viscosità, aspetto, stendibilità) pur trattandosi di un siero. La particolare formula brevettata dai laboratori Prigen è priva di emulsionanti chimici e costituita unicamente da elevate concentrazioni di ingredienti attivi. Il siero crema Gen-Hyal El-Argàn unisce i benefici dell’acido ialuronico alle rinomate proprietà nutrienti e anti-age dell’Olio di Argan. In questo post sul mio blog ho recensito i sieri essenziali Gen-Hyal.

SOSTANTIA Repair by Icnoderm è una formula ad azione levigante e riparatrice. Ha una texture fluida a rapido assorbimento, come il siero essenziale all’acido ialuronico da cui ha origine. Tuttavia contiene elevate concentrazioni di Olio di Iperico e Allantoina, dalle proprietà calmanti e rigeneranti, ed offre quindi lo stesso comfort di una crema. La composizione essenziale di SOSTANTIA Repair, basata sull’innovativo sistema brevettato da Icnoderm, è priva di emulsionanti, tensioattivi e profumo. In questo post su Glamour ho recensito i sieri essenziali Icnoderm.

Che formula scegliete per la cura del vostro viso? Siero e crema, o siero crema?

Un abbraccio! Valeria – Coco et La vie en rose Fashion & Beauty