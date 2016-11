La pelle del viso è molto delicata e va sempre coccolata, soprattutto durante la stagione fredda: non parliamo solo di creme ma anche di come rimuovere il trucco ogni sera. In questo modo l’epidermide si libera dalla impurità accumulate durante il giorno e può rigenerarsi durante il riposo notturno. Vediamo assieme gli errori da non fare più.

Non lavarsi il viso e utilizzare la stessa salvietta: sbagliato!

La sera, soprattutto con le temperature che si abbassano, il solo pensiero è quello di metterci accovacciate sul divano e trascorrere una calda e tranquilla serata. Prima però, tutte davanti allo specchio a rimuovere il trucco! Alcune donne preferiscono utilizzare le salviette struccanti: se sono delicate e adatte al tipo di pelle vanno benissimo. Ovviamente se ne usa una per il viso e una per gli occhi: mai usare la stessa salvietta! Poi però occorre lavare il volto con l’acqua tiepida, altrimenti potrebbero restare ancora delle tracce di makeup o di sporco. Stesso discorso vale anche se si preferisce utilizzare l’acqua micellare: i pori devono essere liberi da ogni impurità e motivo di occlusione, come tracce eccessive di prodotto per la pulizia del viso.

No allo sfregamento eccessivo

Il trucco sugli occhi va rimosso con cautela: si tratta di una zona molto delicata e quindi uno sfregamento eccessivo o l’applicazione di troppo prodotto tramite il dischetto struccante, o la salvietta, possono essere troppo irruenti. Ma l’utilizzo di uno struccante specifico bifasico, come Struccante Bifasico di PuroBio Cosmetics, con olio di girasole biologico, succo di mela, olio di olivello spinoso, glicerina vegetale, zucchero di canna, zuccheri di origine vegetale ad azione idratante, olio di ricino e vitamina E bio, cambia le carte in tavola. Un ritrovato miracoloso, composto da una parte acquosa e una oleosa: il prodotto va quindi agitato nella boccetta prima dell’utilizzo. Se ne versa un pochino su un dischetto di cotone e si appoggia sugli occhi. Poi si inizia con un movimento lento, dalla palpebra alle punta delle ciglia: in questo modo anche il make up water resistant se ne va senza paura.

Attenzione ai prodotti troppo ruvidi

Utilizzare prodotti esfolianti non è un male a patto che siano molto delicati. Se invece fossero troppo “ruvidi” e quindi aggressivi, si rischia solo di graffiare la pelle e non di rimuoverne le cellule morte. Il prodotto va applicato con leggeri movimenti circolari, evitando occhi e bocca, per un massaggio esfoliante da 10 e lode



Rimuovere il trucco non è mai stato tanto facile! Alla fine ricordiamoci sempre la crema idratante da notte, per una pelle morbida e lucente.