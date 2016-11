Pennelli trucco: come semplificarsi la vita (e riderci un po’ su)

Amore et odio! Questo il miglior modo per descrivere il nostro rapporto con i pennelli trucco e lo sa bene Elena Triolo, che a questo argomento scottante ha dedicato 3 delle 100 vignette (davvero spassose) facente parte di “Make up e altri disastri”.

Una graphic novel la sua, edita da Hop Edizioni, pubblicata il 3 ottobre di quest’anno: un ritratto esilarante dedicato a tutte le beauty addicted che sanno prendersi un po’ in giro anche quando si tratta di trucco e parrucco (anche se per noi, spesso, si tratta di una cosa serissima e complessa).

Ma suvvia, in fin dei conti un po’ di sana (auto)ironia non può che farci bene, anche quando l’argomento siamo noi donne e il nostro complicato rapporto con il make-up e lo specchio!

Ma allora, quali e quanti sono i pennelli trucco da usare per un make up perfetto? Ne servono davvero così tanti? Elena ci è veramente di grande aiuto per entrambe le risposte. Dal canto mio, una mini guida agli essenziali. Mi perdoneranno i make-up artist, ma sono fermamente convinta che nessuna di noi abbia il tempo di usare una decina di pennelli e prodotti diversi ogni mattina prima di andare a lavoro, mentre ripassiamo a mente la presentazione, facciamo un check dei mille impegni della giornata e con una mano spazzoliamo i capelli, così come testimonia l’esperienza di Elena Triolo. Ecco perché troverete solamente i 6 pennelli strettamente necessari.

PER IL FONDOTINTA due soluzioni: se non siete esperte optate per la Beauty Blender, una spugnetta dalla forma a uovo che permette al fondotinta di penetrare in profondità, evitando l’odioso effetto mascherone. Dopo la prima e originale versione, ne sono state prodotte molte alternative validissime, come quella by Kiko Milano (6.90€). Se invece vi sentite più sicure potete scegliere un pennello ad hoc chiamato anche “pennello a lingua di gatto” per la sua punta piatta. Questo pennello vi permetterà di stendere sia prodotti liquidi che in stick, garantendo un finish perfetto ed omogeneo e un risparmio di fondotinta, da provare quello di 3INA (15$).

PER LA CIPRIA non sottovalutate mai il potere di velo di cipria: opacizza e garantisce lunga durata al make up. Per applicarla affidatevi a un pennello ampio, dalla forma arrotondata e con setole soffici, fitte e avvolgenti, meglio ancora se naturali o nel super tecnologico materiale taklon –un’innovativa fibra di poliestere antibatterica, resistente, soffice e anche cruelty free- come quelli by Neve Cosmetics (15,90€) o Real Techniques (14,99€).

PER BLUSH E BRONZE stondato per il blush, angolato per il bronzer, ideale per creare un leggero effetto contouring appena sotto gli zigomi. Si tratta di due pennelli indispensabili, che non possono mancare nel vostro beauty case. Se proprio non avete spazio per entrambi, vi consiglio la soluzione super smart di Make up Forever (58€), che ha ideato un pennello a doppia punta per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare a una stesura impeccabile e professionale.

PER OMBRETTI: appassionate di sfumature fatte ad arte, ecco i due pennelli da portare sempre con voi. Il primo ha setole corte, piene e dalla forma piatta per applicare l’ombretto sulla palpebra mobile e a sfumare le matite. Zoeva (11,50€) ne ha realizzate moltissime versioni, in tante misure e in molti materiali differenti. Con setole non troppe fitte e più arrotondate per le sfumature. Perfetto il pennello Diego dalla Palma N15 (29,50€).

PER CIGLIA E SOPRACCIGLIA: anche se la maggior parte delle matite per sopracciglia in commercio è dotata di pennellino, è meglio portarne con voi uno specifico per sicurezza. Pratica l’idea di Wicon (5,90€): un accessorio doppio composto da un pettine per districare le ciglia, anche durante l’applicazione del mascara, e un altro in setole per dare alle sopracciglia ordine e garbo. Davvero perfetto!

PER LABBRA: se pensate non ci sia bisogno di niente, vi sbagliate! Specialmente nelle ultime stagioni in cui sono tornate di grande tendenza le nuance scure e intense, il pennellino è indispensabile per un applicazione impeccabile. Stendere il rossetto con il pennello labbra ti consente, infatti, di ottenere un effetto da vero make-up artist. Il pennello labbra by PUPA (15,50€) ha una particolare forma affusolata per una stesura perfetta anche nelle zone più difficili.

Tutti irrinunciabili o quasi, che ne dite? Di quale non potete proprio a fare a meno?