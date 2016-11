Make up gold: come truccarsi e pettinarsi per una serata importante

Le feste sono dietro l’angolo, le cene con i parenti si avvicinano e la fatidica domanda “come mi trucco/vesto/acconcio per Natale” è all’ordine del giorno.

Capita anche a te, vero? Per quest’anno hai deciso di stupire tutti con un look da favola, vuoi essere al centro dell’attenzione e, allo stesso tempo, dare una buona impressione ad amici e parenti. Beh per quanto riguarda il look qui ti do tantissimi consigli su come vestirsi per le feste mentre oggi ci concentriamo su trucco a parrucco.

Le keyword per il natale 2016? Assolutamente make up oro e acconciature retrò. Pronta a scoprire tutto nei dettagli?

Io per le feste 2016 (e anche per tantissime altre occasioni importanti) ho scelto di affidarmi ai saloni Morina. Mi sono concessa un trucco e parrucco fenomenali e, sai una cosa? Ho speso davvero pochissimo! I saloni Morina sono infatti l’unico brand italiano dedicato al mondo beauty ufficialmente riconosciuto come low cost e di altissima qualità. I prodotti impiegati nella cura del corpo sono dei migliori brand in commercio: da Kerastase per i capelli ad Acqua di Rose per la pulizia della pelle, da Dibi per i trattamenti estetici fino ad arrivare ai migliori smalti presenti sul mercato per una manicure professionale (con un prezzo che si aggira intorno ai 10 €, davvero pochissimo!).

Gina e Paola, le owner del brand, si occupano di tutto personalmente, gestiscono un team che lavora alla perfezione e si assicurano personalmente che ogni cliente sia coccolato alla perfezione.

Ti ho incuriosito, vero? Io, attirata dal prezzo davvero bassissimo, ho deciso di testare i servizi offerti con un make up per le feste e un’acconciatura particolare e oggi ti racconto tutto.

Per il trucco Paola, formata presso il MUD di Milano, ha realizzato su di me un make up oro del quale mi sono innamorata. Un eyeliner grafico con doppia riga, un ombretto scintillante e una matita nude sulle labbra. Qui ti mostro il make up finale mentre qui trovi una gallery di make up dorati ai quali ispirarti.

Dopo il trucco passiamo ai capelli. Era una giornata piovosa e mi sono presentata in salone con una chioma appena lavata ma davvero da buttare via, conosci anche gli effetti dell’umidità, vero? In meno di 10 minuti armata di spazzola e phon la nostra eroina di Morina ha trasformato i miei capelli in qualcosa di meraviglioso: li ha gonfiati alla base e ha realizzato de boccoli con un effetto retrò del quale mi sono innamorata. Ha poi fissato il tutto con lo spray Kerastase ed io, per assicurare una lunga durata, appena arrivata a casa, ho fissato il tutto con un tocco di lacca L’oreal.

Il risultato finale? Un make up oro favoloso, super chic e perfetto per le serate importante, i pranzi in famiglia e le feste.

E tu cosa ne pensi? Ti sei mai lasciata truccare da un esperto? Ti assicuro che costa meno di quel che pensi e il risultato è davvero formidabile!

Alla prossima!