Come vestirsi a Natale: consigli beauty e moda

Pronti partenza, via! Siamo nel pieno dell’autunno ma abbiamo già un pensiero fisso: il Natale. Sarà per tutte quelle lucine nei centri commerciali o per il freddo pungente, sarà il crepitio del camino e quella canzone natalizia ascoltata alla radio, insomma Natale è qui, manca poco più di un mese, sei pronta ad accoglierlo nel migliore dei modi?

Coraggio, spazza via il Grinch che è in te, decora l’albero e scegli tra queste idee regalo per Natale quelli perfetti per i tuoi cari.

Alt! Fermi tutti! Sai già come trascorrerai il Natale? E… sai già cosa indosserai?

Oggi parleremo insieme di come vestirsi per Natale: dal trucco al parrucco, passando per nail art uniche, vestiti rossi e scarpe da favola. Sarà il più bel Natale della tua vita!

Iniziamo dal make up. Il trucco di Natale ha una sola parola d’ordine, anzi due: oro e rosso. Hai carta banca, gioca con le ombre e abbinali al meglio. Il trucco segreto? Un’eyeliner glitter da stendere sopra il classico nero. Qui trovi una raccolta di make up per Natale. Pensa anche alle unghie e realizza la nail art moda inverno 2017 sulle tue mani.

Passiamo ora al punto focale: come vestirsi a Natale? Tutto dipende da quale è la tua meta. Lo trascorrerai in una baita con gli amici o la famiglia? Un maglione avvolgente è ciò di cui hai bisogno, l’abito rosso lascialo a chi ha prenotato un posto nel ristorante più chic della cttà. Prendi spunto dai trend moda inverno 2017 e dai libero sfogo alla fantasia. C’è una sola regola: il Natale lo si trascorre con il sorriso e in famiglia. Quindi indossa il tuo miglior sorriso e non perderti questa gallery di look per Natale.

Dopo aver scelto il look passiamo ai capelli: come ti pettinerai per Natale? Se opti per i capelli sciolti realizza delle onde morbide (qui il tutorial). Se invece hai deciso di realizzare un’acconciatura prendi spunto da questa gallery di acconciature per Natale e inserisci, al posto dei fiori, qualche bacca rossa super natalizia.

Non finisce qui, dai un’occhiata alla sezione Natalizia per scoprire tutti i trend di questo Natale e non perderti tutte le news e i consigli sulla mia pagina Facebook Alice cerea.

Alla prossima!