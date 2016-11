Illuminanti: i top 5 da avere assolutamente

Ormai da più di un anno si è scatenata l’illuminante mania, ossia una vera e propria ossessione per gli illuminanti. L’highlight e il contouring sono parole che sono entrate a far parte del mondo del make-up, e di cui non ci libereremo facilmente. Oltre a queste, recentemente è nato anche lo strobing, ossia un eccesso totale dell’uso degli illuminanti.

Ma di cosa stiamo parlando? Cosa sono questi prodotti di cui tutti parlano? Come si usano? A cosa servono? Dove si possono acquistare? Risponderemo a tutte queste domande in questo articolo!

Gli illuminanti sono dei prodotti, in polvere o in crema che, come dice la parola stessa, servono ad illuminare. Si usano principalmente sul viso, in determinate zone da rendere più luminose, rispetto a quelle scure create dal contouring (la tecnica opposta).

Per quanto riguarda il loro utilizzo, esistono davvero diverse tecniche, ma la più comune è quella di dividere il viso in “sezioni”. Una volta create le nostre “sezioni”, le andremo a scolpire con la terra, e poi ad illuminarne altre con questo prodotto.

Ecco una semplicissima immagine che esemplifica il tutto.

Parlando invece di dove si possono acquistare, la risposta è: praticamente ovunque!

Io ho deciso di stilare una lista dei top 5 illuminanti da acquistare e possedere. Quelli che sono più famosi sul web e che hanno fatto innamorare tantissime make-up addicted. Eccoli qua!

High Beam – Benefit (28€)

Uno degli illuminanti più famosi del brand Benefit. Si tratta di un prodotto liquido, molto perlescente sui toni del rosa/champagne. Consigliatissimo!

Stick Multiple – Nars (41,50€)

Presente in diverse colorazioni, questo illuminante in stick è davvero molto famoso. L’applicazione è facilissima, oltre che super veloce.

Diorskin Nude Air Poudre Compact – Dior (52,50€)

Un altro prodotto super famoso è questo illuminante champagne-dorato di Dior. Un perfetto tocco glow che illuminerà il vostro viso, proprio come una dea.

Mineralize Skinfinish – Mac (30€)

Uno dei prodotti di punta del brand americano, un must have e best seller. Si tratta di un prodotto in polvere dal colore quasi impossibile da spiegare. La soluzione? Provarlo e innamorarsene!

Mary-Lou Manizer – The Balm (21,50€)

Ultimo, ma non per importanza, è questo fantastico prodotto di The Balm. Si tratta di un illuminante che si presenta come polvere, ma che in realtà è una sorta di cream to powder. Anche questo ha un bellissimo colore champagne e dovete averlo!

Avete trovato il vostro illuminante perfetto tra questi 5? Io vi consiglio di correre in profumeria e di provarne almeno uno. Non ve ne pentirete!