Make up inverno 2017: 5 trend della prossima stagione

Il make up dell’inverno 2017 si lascia ispirare dalle passerelle. Vietato passare inosservate. Gli occhi sono protagonisti, tra sfumature blu elettrico e giocosi glitter. Mentre le labbra si illuminano o in alternativa si colorano di scuro. Senza comunque tralasciare, i sempreverdi smoky eyes, i dettagli glossy o il make up fluorescente in perfetto stile anni 80.

Ma vediamo quale sarà il make up protagonista della prossima stagione riassunto in 5 tendenze ultra glam.

1) Eyliner grafico: l’eyliner classico cede il passo a tratti grafici super attuali. Linee inedite, angoli e disegni contemporanei regalano una nuova dimensione all’occhio.

2) A me gli occhi…blu: lo sguardo si fa audace e diventa blu elettrico, ma anche azzurro freddo in perfetta sintonia con le temperature di stagione. Il colore si distende su tutta la palpebra oppure si usa come eyeliner. E’ stato avvistato sulla passerella di Jill Stuart e non solo.

3) Glitter eye: vi aspetta un party o una serata particolare? Potete osare con il make up e concedervi uno sguardo ultra luminoso con la complicità di ombretti e eyeliner glitter come abbiamo visto alle sfilate di Burberry o di Giambattista Valli. I punti luce glitterati si possono concentrare all’angolo esterno dell’occhio, sotto l’arcata sopraccigliare, o direttamente sulle ciglia inferiori in versione mascara.

4) Labbra dark: il rossetto scuro è uno dei trend più glam della stagione. Le labbra scure regalano, infatti, un tocco inedito e anche un po’ insolente ai nostri look invernali. Personalmente ho provato Rouge Dior 207 “Montaigne matte”, un color prugna intenso da usare da solo o da sfumare, miscelandolo agli altri rossetti della collezione come per esempio Dior Rouge 207 un grigio-azzurro molto chiaro.

5) Ciglia xxl: le ciglia xxl sono tornate di moda. Per un effetto di assoluto impatto il mascara a tutto volume va applicato sia alle ciglia inferiori che a quelle superiori. Avvistate sulla passerella di Christian Dior.

Per altre news vi aspetto sul mio blog www.vogueandthecity.com

Alla prossima!

Francesca