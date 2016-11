Un make-up a quattr’occhi!

Le montature più bizzarre degli occhiali da vista vi hanno conquistate al punto di non poterne più fare a meno? Evviva i colori! Io vi capisco, mi sono lasciata sedurre da quelli di Agatha Ruiz de la Prada, che non gioca solo sul colore, ma addirittura lo mixa in tante tonalità diverse tra loro.

Se state pensando che sia difficile gestire il trucco, in questo caso, sono qui per dirvi di stare tranquille: sarà un gioco da ragazze, ed ora vi spiegherò come fare in pochi e semplici passi.

Quando gli occhi sono all’interno di una cornice così importante, la scelta migliore è quella di puntare su toni neutri e naturali per dar loro definizione e profondità.

Saranno le labbra ad avere un accento più sbarazzino e vivace, da una parte per bilanciare la metà superiore ed inferiore del volto, e dall’altro per riprendere il gioco della montatura degli occhiali.

La pelle dovrà essere perfetta e matte, in quanto ci penseranno già le lenti a riflettere la luce circostante.

Ma passiamo ora alla palette: per la palpebra mobile, ho creato un’ombra utilizzando un pennello da sfumatura Ubu e prelevando poco per volta un ombretto in cialda di Kiko, in un caldo tono terra bruciata, avendo cura di sfumarlo bene anche nella piega palpebrale per donare profondità allo sguardo. Nell’angolo interno ho invece applicato un punto luce di ombretto Essence, la nuance più chiara della palette “Roses”, che io amo!

Ho poi proseguito definendo la linea superiore ed inferiore delle ciglia, contornando tutto l’occhio con una matita waterproof Kiko in un favoloso caramello. Successivamente ho tracciato una linea di kajal (sempre della stessa marca) morbida nella rima interna, cercando di avvicinarmi il più possibile alle ciglia. Senza piegare le ciglia (avendole molto lunghe sarebbe andate a sfregare contro le lenti!) ho applicato una sola passata di mascara aprendole bene a ventaglio. Io usato il Lash Sensational di Maybelline, un ottimo prodotto a mio avviso!

Per quanto riguarda le sopracciglia, non ho lavorato molto sulla loro forma, ma mi sono preoccupata piuttosto di riempirle e di sistemare leggermente il loro arco, rendendolo più sinuoso.

Ed ora è tempo di pensare alle labbra!

Intenso, audace e irriverente, la scelta non poteva che ricadere sulla nuance 882 di Maybelline, della nuova collezione matte: un Fiery Fuchsia che già dal nome la dice lunga sul suo carattere!

Sul viso ho steso un velo di fondotinta, il mitico Skin Tone di Kiko: leggero come l’acqua, coprente e naturale, ho scoperto un prodotto di cui non potrò più fare a meno!

L’ho fissato con un pochino di cipria e… voilà! Il gioco è fatto!

Semplicissimo, no?

Cosa ne pensate del mio look?

Vi invito su www.micoluberti.com per scoprirne tanti altri!