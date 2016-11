Trucco da star: cosa fare per essere bella come lei

È una delle conduttrici più belle e acclamate della tv italiana. Un passato da Letterina (ti ricordi il mitico Passaparola e i suoi esordi?), un marito calciatore e una carriera da sogno. Ilary Blasi ha tutto in regola per essere l’idolo di qualsiasi donna: alta, bella, bionda e con un guardaroba davvero alla moda.

Sei pronta a scoprire tutto su come copiare il suo make up? Si tratta di 3 semplici consigli da applicare alla lettera.

Alt! Prima di procedere guardati allo specchio: come sono i tuoi occhi, e la tua carnagione? Se hai dei tratti somatici tipici del sud con una pelle molto scura e gli occhi castani ti consiglio di dare un’occhiata ai look e al make up di Federica Nargi, starai molto meglio!

Hai la carnagione e gli occhi chiari? Bene, procediamo!

Prima di tutto scegli un colore di capelli adatto al tuo incarnato. Non copiare la sfumatura esatta di Ilary, piuttosto consulta il parrucchiere per decidere insieme quale sarà il colore perfetto per te (il risultato sarà molto simile al suo, addirittura migliore!).

Per il trucco Ilary Blasi preferisce puntare tutto sugli occhi avendo della labbra molto prosperose. Qui trovi una gallery di make up per occhi chiari che ti saranno molto utili.

Ultimo, ma non per importanza, il look. Gli abiti scelti da Ilary sono molto particolari e scenici. Qui sotto ne trovi alcuni mentre qui trovi la gallery completa degli ultimi look indossati. Attenzione però: non sono adatti a tutte le occasioni!

Che ne pensi? Prima di concludere ti invito a seguirmi sulla mia pagina facebook alice cerea per tanti consigli.

Alla prossima!