How-to: trucco viola con glitter

Ciao make-up lovers! Oggi voglio mostrarvi come realizzare un trucco sui toni del viola con un tocco scintillante grazie all’uso di glitter argentati.

1) Partiamo dalla base. In primis applico un fondotinta uniformante su tutto il viso, poi passo ad usare il correttore aranciato per correggere le occhiaie e lo sfumo con uno del colore della mia pelle per togliere eventuali aloni rossastri.

2) Amo fare il contouring e quando lo faccio deve essere impeccabile! per questo scelgo prima di lavorare con prodotti in crema come un fondo scuro nelle zone più scure ed un correttore iper chiaro per schiarire le restanti parti. A questi applico rispettivamente una terra matt ed una cipria molto chiara dopo aver steso dappertutto una cipria traslucida fissante.

3) Dopo aver disegnato le mie sopracciglia rinfoltendole con un gel colorato, passo al trucco occhi. Chiaramente se volete che gli ombretti vi durino di più durante la giornata, vi consiglio un eye-base.

4) Sulla palpebra mobile utilizzo un’ombretto viola intenso mentre nella piega un color rossastro che faccia da contrasto.

6) All’angolo interno e sotto il sopracciglio uso un bianco satinato molto luminoso. Mentre al centro della palpebra uso dei glitter in crema argentati.

7) Nella rima interna dell’occhio applico una kajal nera da sfumare tra le ciglia inferiori con l’ombretto viola di prima.

8) A questo punto passo ad applicare eyeliner e mascara nero.

9) Fatto ciò, termino la base usando un velo di blush sulle gote e un’illuminante sui punti luce del viso da enfatizzare.

10) Sulle labbra adoro usare questa combo di una matita marroncina ed un rossetto nude che, virando sul rosa grazie alla matita, tende a smorzarsi un po. E’ proprio il colore che cercavo!