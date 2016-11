Prodotti beauty: i must have di novembre

È da poco iniziato il mese di novembre e vi voglio consigliare dei nuovi prodotti per essere sempre al top.

Glitter Mac: I glitter servono a dare lucentezza in ogni momento della giornata e sono perfetti per ogni occasione. Da applicare sugli occhi o sotto l’arcata sopracciliare per rendere il trucco ancora più particolare.

Questi glietter rispecchiano al meglio i colori autunnali e sono facilmente abbinabili a tantissime tonalità di rossetto.

Rossetto Shiseido Rouge Rouge: I nuovi rossetti della linea Rouge Rouge omaggiano noi donne con sedici bellissime tonalità di rosso, dalle più classiche alle più sfrontate. Proprio la vasta gamma di colori permette ad ognuna di noi di trovare quella più adatta. Le nostre labbra saranno morbide e voluminose. Perfetti per quest’autunno vi consiglio il ROSE CRUSH (RD715) o il BLOODSTONE (RD503).

Lancôme Grandiose: Per rifinire il trucco il mascara è d’obbligo, il nuovo Grandiose di Lancôme è perfetto per rendere i nostri occhi magnetici. Caratterizzato dall’applicatore “collo di cigno”, ci permette di avere più facilmente e velocemente ciglia folte e a ventaglio. Dona un volume estremo dalla base alle punte e grazie alla nuova formula ci garantisce una durata di 24h.

Wycon Geisha Secret Palette: è composta da sette ombretti compatti dalle tonalità calde e rosate perfette per quest’autunno. Sono facili da sfumare per creare smokey eyes e nude look. Ottimi per un trucco delicato, ma seducente.

Chanel N° 5 L’ Eau : Un immancabile classico, ma quest’anno Chanel ne ha data una nuova interpretazione e per questo motivo non può mancare tra i must di questo mese. Un profumo più lieve, una fragranza più light, ma sempre con una sua identità molto precisa che non può non conquistarvi.

Smalto Dior collezione SKYLINE : Per una manicure chic e sofisticata lo smalto Dior è un must. Queste quattro nuove tonalità neutre ma di carattere vestiranno le nostre unghie di colori raffinati ed eleganti. Nuance perfette per essere abbinati ai nostri outfit autunnali.

A presto

Valentina

WWW.VALENTINASALVIATI.COM