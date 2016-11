Ieri sono stata ospite della Profumeria DellePiane-Martella a Savona dove il make-up artist Riccardo Bacigalupi ha ricreato su di me un trucco grafico in perfetto stile Yves Saint Laurent.

La mia make-up session con YSL iniza subito da una base perfetta, quindi il primo step è l’applicazione del Siero Forever Light Creator, dopodiché Riccardo ha applicato il Fondotinta Touche Eclait De Teint nel colore B40, che ha subito reso il viso levigato e luminoso. Per illuminare ulteriormente le zone specifiche come contorno occhi, mento, contorno labbra e fronte ha utilizzato il Touche Eclait numero 2, ed ha fissato il tutto con la Cipria Compatta Perfezionatrice Universale che contiene al suo interno tutti i colori, come fosse un prisma, e quindi combatte le discromie della pelle rendendo il viso armonioso e perfettamente levigato.

Un leggero strobing con la Palette Couture Contouring: la parte più scura è stata applicata sotto agli zigomi per rendere il viso più affusolato e la parte chiara sopra agli zigomi, sfumandola verso l’esterno per dargli un aspetto più pieno. Ultimo tocco di colore è dato dal blush, il Voluptè Fard nel colore 4.

Terminata la base inizia il make-up vero e proprio, e tutto parte dal rossetto, Riccardo mi ha fatto scegliere tra alcune tonalità e poi ha optato per il nuovo Vernis à Lèvres Vinyl Cream nel colore 405, un fucsia super acceso, davvero incredibile, uno dei colori portanti della Maison che spesso lo abbina con l’arancio.

Per renderlo più duraturo e perfetto ha applicato prima una matita labbra, la numero 3, sfumandola poi verso l’interno delle labbra. Come vuole YSL quest’anno il tema è Glam Rock, quindi perfetti i contrasti ed i trucchi grafici, quindi con il mio rossetto Riccardo ha scelto la Palette Couture numero 10.

Prima ha applicato il Couture Kajal 3 in 1, rigorosamente nero, sia nella rima interna che sull’attaccatura delle ciglia, sfumandola verso l’interno dell’occhio e lasciando una linguetta all’esterna. Ha poi applicato prima il blu e l’azzurro della palette, e poi a mischiato un azzurro più intenso con il verde mela: il risultato è un trucco di super effetto e veloce da ricreare. A completare gli occhi tanto mascara Volume Effet Faux Cils ed il make up è completo!

Ed ecco tutti i prodotti YSL che Riccardo ha utilizzato.

Good Riddance.

F.