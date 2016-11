Make up inverno 2017: scopri con me la tendenza!

Avete già dato un’occhiata alle tendenze make up inverno 2017? No?! Allora questo post vi tornerà utile! Infatti oggi voglio analizzare con voi quello che sarà la tendenza trucco dell’inverno. A differenze dell’ estate, l’inverno è per me la stagione del make up per eccellenza. Non posso farmi trovare impreparata!! Cominciamo:

1- La base: secondo le ultime tendenze dei make up artist l’incarnato dovrà risultare il più naturale possibile, utilizzando al meglio fondotinta e correttori per omogenizzare l’incarnato. Insomma coprire le imperfezioni quanto basta.

2- Occhi: sì ad ombretti che illuminano il viso, i toni metallici vanno alla grande! Ok all’utilizzo di eye liner e matite per sottolineare la linea dell’occhio. Se vi piace creare un make up diverso dal solito, giocate anche con gli eye liner e kajal colorati, altra tendenza molto interessante per questo inverno 2017.

3-Le labbra: perfetti i rossetti nude e rosati, specialmente se truccate molto l’occhio. Se invece lo sguardo rimarrà leggero, osate con un bel rosso anche scuro sulle labbra.

Queste le macro regole per il make up dell’inverno 2017! Vi piacciono? Io comincio a sperimentare un po! Buona make up session a tutte!