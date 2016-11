Come combattere occhiaie e borse

Una cosa che cambierei di me è sicuramente il contorno occhi. Non è una questione d’età: occhiaie, borse e inestetismi sono una piccola piaga già dal liceo.

Dopo tanti prodotti provati e troppe foto in cui sembra che io non dorma da un mese, forse ho finalmente selezionato dei prodotti che assolutamente funzionano e che non posso non condividere con voi. Ecco quindi la mia routine per il contorno occhi.

1. Siero miracoloso

Il primo magico ingrediente è il siero ad effetto istantaneo di Staminalis, Pink Fluyd. La magia sta nel fatto che l’effetto è assolutamente istantaneo. L’azione liftante e distensiva agisce sulle piccole rughe e sulle borse in soli 3 minuti.

Naturalmente con un’applicazione costante e continua se ne potrà apprezzare l’azione long-lasting: un contorno occhi più luminoso, idratato e disteso in 3 settimane.

Come è formulato? Non ci sono oli minerali e parabeni, sfrutta le più recenti acquisizioni nel settore della ricerca dermocosmetica. Gli ingredienti principali sono l’estratto di Staminali Vegetali, Tripeptide 38 (oligopeptide biomimetico), Tocoferolo (Vitamina E) e betaina da barbabietola.Questo siero è stato davvero una sorpresa, l’arma vincente nei momenti in cui ci si guarda allo specchio prima di uscire e si chiede il miracolo.

2. La crema giusta

La seconda mossa? La giusta crema contorno occhi. Al siero sto abbinando un prodotto dello stesso marchio, Eye Contour Cream. Si tratta di una crema gel che aiuta a distendere le micro rughe sempre grazie alle Staminali Vegetali, agli Oligopeptidi, e in più con attività Botox like e Filler, grazie alla presenza dell’acido Jaluronico da biotecnologie. Non solo distende ma protegge il contorno occhi e riduce le borse grazie al Mirtillo rosso, alla caffeina e a un mix vegetale (barbabietola + riso).

3. e 4. Due correttori versatili

Prevenire è meglio che… ma il trucco giusto per minimizzare borse, e nel mio caso anche rossori, è fondamentale! Nell’ultimo periodo mi affido a due correttori firmati Kiko, perfetti per mimetizzare le imperfezioni ed esaltare il colorito.

Mi piacciono molto perché versatili e utili per tutto il make-up, non solo per il contorno occhi: si tratta del correttore Universal Stick Concealer, declinato in 8 referenze colore, con una stendibilità facile di ottima tenuta, e la palette di 5 correttori resistenti all’acqua Colour Correct Concealer Palette, perfetta perché con i diversi colori disponibili si può minimizzare ogni tipo di occhiaia e inestetismo.

Allora, siete pronte ad avere un contorno occhi perfetto?

