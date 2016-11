Il 21 e il 22 Ottobre si è svolto a Milano il Glamour Beauty Show, primo evento istituzionale di Glamour dedicato alla bellezza. Tra talk show con personaggi famosi e le novità presentate da 8 brand d’eccellenza, sono andata alla scoperta delle tendenze Make up inverno 2017.

In particolare, presso lo stand di MAC ho avuto l’onore di conoscere Michele Magnani - Global Senior Artist di Mac Cosmetics. Michele ci svela tutto ciò che dobbiamo sapere sulla Moda Make up inverno 2017, direttamente dal backstage delle sfilate.

Il punto di partenza per realizzare un trucco di tendenza è una base effetto nude. Non deve risultare artificiale, esasperata da contouring e strobing, bensì naturale, sebbene curata nei dettagli. Quindi sì ad un incarnato nude dall’aspetto impeccabile.

Michele ha definito il Make up inverno 2017 “sharp“, ovvero ben definito. Le labbra sono in primo piano, colorate con nuove nuance e definite con grande precisione. L’ideale è scegliere un rossetto coordinato ad un accessorio, per renderle parte integrante del nostro look.

Per tutte noi – che di rossetti non ne abbiamo mai abbastanza, ecco l’occasione per provare le nuove nuance delle collezioni Make up inverno 2017! A proposito, presso lo stand Dior al Glamour Beauty Show ho visto labbra a tutto colore! Peter Philips ha messo a punto la nuova linea Rouge Dior Pastel Matte, una linea tutta giocata sui colori in nome di un make up estremo.

“Colore, colore, colore” anche per il trucco occhi. La moda Make up inverno 2017 punta su nuances cangianti e su mascara effetto ciglia finte.

Ringrazio Michele Magnani – Global Senior Artist di Mac Cosmetics per la piacevole chiacchierata, che è andata ben oltre le tendenze moda. “Il make-up dev’essere vissuto come uno strumento di benessere. Createvi un’identità e rispettate la vostra unicità, perché le donne devono stravolgere le mode, e non viceversa.” M. M.

Chapeau!

Valeria – Coco et La vie en Rose Moda e Beauty