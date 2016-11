Anche se mancano quasi due mesi a Natale questo è il momento giusto per pensare ai regali. Se dovete fare un regalo ad una beauty addicted, sarà davvero difficile coglierla di sorpresa con qualcosa che non conosce. Se volete davvero stupirla non vi resta che puntare su un regalo originale come un Calendario dell’Avvento Beauty.

Il calendario dell’Avvento è una grande tradizione natalizia che permette di avvicinarci al 25 dicembre con una piccola sorpresa al giorno. Se da piccole a nascondersi dietro le caselle del giorno erano caramelle o dolci, oggi, che siamo grandi e mature (mmh…) a stupirci saranno piccoli make up gift.

Negli ultimi anni diversi marchi di cosmetica si sono cimentati in questa nuova tendenza, dai più costosi a quelli economici, fornendo soluzioni per tutte le tasche. Alcuni tra i più celebri, come quello di Jo Malone o Liberty London sono già sold out, per cui, chi è interessato, deve mettersi alla ricerca! Oggi voglio suggerirvi alcune delle proposte più interessanti in fatto di Calendario del’Avvento Beauty.

Se la vostra migliore amica o la vostra fidanzata è una vera appassionata di bellezza, il regalo sicuramente più gradito sarà il Calendario dell’Avvento Beauty di Charlotte Tilbury (€195). All’interno della stilosa confezione si trovano sette minitaglie e ben cinque prodotti full size tra i best seller del brand. Un vero dardo di cupido per le beauty addicted!

Anche Lancôme quest’anno propone un Calendario dell’Avvento Beauty (€200), contenente ventitré miniature dei prodotti più iconici del marchio francese ed un prodotto in taglia standard, per rendere dicembre il mese più bello dell’anno.

The Body Shop propone addirittura due versioni a prezzi diversi (€110 e €85), dentro i cui cassetti si possono trovare i best seller del marchio ma anche le novità, in formato prova o in minitaglia lusso.

Ma esiste anche qualche Calendario dell’Avvento Beauty a prezzo più vantaggioso, come quello proposto da Benefit (€49), dove le caselline racchiudono dodici taglie da viaggio fra i suoi must have, dal celebre Mascara They’re Real all’intramontabile Benetint.

L’Occitane En Provence propone la sua versione del Calendario dell’Avvento Beauty con ventiquattro minitaglie raccolte una confezione davvero divertente disegnata da Kanako, illustratrice di My Little Paris.

Ma probabilmente il Calendario dell’Avvento Beauty più succulento quest’anno è quello di ASOS (€58,90) che propone alcuni dei prodotti notoriamente più interessanti del suo shop online tutti racchiusi in una confezione minimal e moderna.

Non vi resta che aspettare dicembre per aprire tutti i cassetti del mese e scoprire una piccola sorpresa ogni giorno!