Primer, la base perfetta per il trucco a lunga durata

Per realizzare un makeup senza sorprese e di lunga durata, il primer non può mancare tra i prodotti di bellezza da tenere sempre nella trousse. Anche la scelta del fondotinta (leggero e idratante) è importante, ma per un risultato da 10 e lode, il primer è fondamentale.

Per una pelle perfetta

Prima di iniziare il trucco del viso, soprattutto se cerchiamo un make-up dalla durata e resa impeccabile, occorre stendere sul viso il primer. Un ritrovato unico nel suo genere, perché permette di illuminare e omogeneizzare l’incarnato che risulta subito levigato e privo di imperfezioni. L’applicazione è molto semplice: si può anche applicare sul viso utilizzando i polpastrelli. Lasciate assorbire per qualche istante dalla pelle il prodotto, poi proseguite con il trucco.

Quanti primer esistono?

Sarebbe troppo facile avere un solo prodotto per tutti i tipi di pelle. In realtà esistono diversi primer, adatti ad ogni tipo di pelle e di esigenza. Si può optare per uno opacizzante, per chi ha la cute grassa o mista, perché regola l’eccesso di sebo. Poi c’è quello riempitivo, per le pelli mature. Per correggere la presenza di couperose o di macchie sul viso, si possono scegliere quelli correttivi: in questo caso parliamo al plurale perché, a differenza degli altri che sono neutri nella colorazione, questi ultimi hanno diverse tonalità. Il verde è indicato per ridurre eventuali rossori dell’epidermide; quello giallo è illuminante e adatto per chi ha una carnagione scura o opaca; quello lilla bilancia la pelle con sottotono giallo; quello rosato o pesca conferisce un aspetto luminoso alle donne diafane.

Texture, non solo liquide

Le pelli più giovani possono prediligere il primer in polvere, come il nuovo Primer Loose Powder di PuroBio Cosmetics: l’ideale per un’epidermide senza rughe, da distribuire sul viso con il pennello e con movimenti circolari. Il primer più diffuso è quello cremoso perché si adatta bene a tutti i tipi di pelle: è particolarmente indicato dopo i 30 anni, dato che permette di mantenere idratata l’epidermide. Per le pelli miste o grasse si consiglia una formulazione in gel o specifica come Primer Base per Pelle Grassa di PuroBio Cosmetics: si assorbe in pochi istanti e apporta immediata lucentezza al volto.

Primer specifici, non solo per il viso

Se il trucco che abbiamo in mente punta l’attenzione sugli occhi, oppure sulle labbra, si possono applicare dei primer specifici. Esiste infatti quello per gli occhi, da stendere prima dell’ombretto, come Base Occhi Uniformante di PuroBio Cosmetics, per mantenere intatte pienezza e profondità della nuance. O quello per le labbra, che si applica sulla bocca asciutta: il rossetto dura più a lungo e il colore risplende.