Conosci tutte le formule di fondotinta in commercio?

Scegliere il fondotinta è sempre una grossa impresa: fluido o compatto? Luminoso o matificante? A lunga durata o anti age? Mille domande dalle difficili risposte. Ogni pelle è diversa dall’altra ed è quindi impossibile seguire delle rigide regole per arrivare a scegliere il prodotto che sia perfetto. Uno dei problemi alla base di chi sceglie un fondotinta, sta nel non conoscere l’esistenza di tutte le tipologie di formulazioni in commercio. Il mondo beauty si evolve ad una velocità mostruosa, e lancia sul mercato sempre nuove formule, e star dietro a tutte le case cosmetiche con le loro uscite stagionali è impossibile. Eccomi quindi a suggerirvi qualche nuova formula che forse non conoscete ancora, ma che potreste sperimentare, se con quelle esistenti non avete ancora raggiunto un compromesso soddisfacente.

1) Il Super fluido di Armani Luminous Silk Trasparente, sottilissimo e leggero, s’ispira alle sete ariose delle sfilate del maestro Giorgio Armani. La sua composizione è a base di pigmenti micronizzati, perle e filler sferici, che garantiscono la purezza dei colori e la leggerezza della texture.

2) Cushion: Dress Me Perfect Deborah

La novità più importante dell’anno è stata il cushion: un prodotto asiatico che è piaciuto così tanto che in pochi mesi tutte le case cosmetiche, dalle luxury a quelle commerciali, hanno prodotto. Questo fondotinta abbina la leggerezza di un liquido alla praticità di un compatto. Ma cos’è il fondotinta cushion? Si tratta di un fondotinta con un delivery system all’ avanguardia composto da un “cuscinetto” intriso di fondotinta liquido custodito in una jar compatta. La coprenza di Dress Me Perfect è modulabile e permette quindi di costruire la coprenza a proprio piacimento. Promette di ottenere un effetto naturale e luminoso, con pori minimizzati.

3) Cushion stick: Estee Lauder double wear

Lo stick con la spugnetta consente una stesura rapida e semplificata. Questa nuovissima tipologia di prodotto nasce con l’intento di cancellare le imperfezioni, durare tutto il giorno pur restando leggero sulla pelle.

4) Fondotinta Siero Nudo Perfetto Collistar

Un fondotinta d’alta tecnologia cosmetica, magico connubio di una texture-siero impalpabile ad effetto seconda pelle per un risultato nudo perfetto. I pigmenti micronizzati regalano un colore straordinariamente naturale e dall’ eccezionale tenuta. Gli innovativi elastomeri contenuti in questo prodotto, consentono di regolare la stesura per una coprenza modulabile, mentre le polveri soft-focus catturano e riflettono la luce.

5) Fondotinta alta perfezione Diorskin Forever

Un risultato ultra mat e al contempo luminoso, una correzione impeccabile delle imperfezioni.

Giorno dopo giorno, questo prodotto promette di affinare la grana della pelle grazie a una nuova formula arricchita con un’essenza di trattamento “Poreless Effect“.

6) Fondotinta lifting Sisley Le Teint

Fin dalla prima applicazione e giorno dopo giorno, la pelle è più luminosa, omogenea. Nettamente attenuati i segni di stanchezza, ed in 4 settimane, il viso ritrova la compattezza di una pelle più giovane. Le rughe sono ridotte. La pelle è idratata, rimpolpata e più densa. La sua formula di trattamento è composta da ingredienti anti-età provenienti dalle più recenti ricerche Sisley.

Essa comprende, in particolare, l’estratto di Mimosa di Costantinopoli, utile per la produzione ottimale di energia cellulare, fonte di luminosità.