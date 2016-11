Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -















Durante la dolce attesa, il fisico della donna cambia giorno dopo giorno. Lo stesso si può dire per il viso che può apparire affaticato, anche per via delle nausee mattutine, oppure un po’ più paffuto: il make up arriva in aiuto di tutte le future mamme, anche per nascondere i segni di stanchezza.

La pelle al primo posto

Prima di iniziare con il trucco, occorre curare la pelle. Per la detersione del viso, è bene utilizzare saponi o lozioni molto delicate che permettono di pulire e riequilibrare l’epidermide. Durante questo periodo particolare, si utilizzano creme anti smagliature e olio di mandorle per mantenere elevata l’elasticità dell’epidermide: per quanto riguarda il viso, il consiglio è quello di utilizzare sempre creme leggere senza la presenza di vitamina A; le vitamine infatti si assumono attraverso il cibo o eventuali integratori, se il ginecologo lo ritiene opportuno. Un eccesso di vitamine non farebbe bene al prossimo nascituro: leggere le etichette è fondamentale.

Assottigliare il viso con pochi prodotti

Il trucco in gravidanza permette non solo di avere una pelle luminosa ma anche di assottigliare il viso. Dopo aver steso un fondotinta leggero e illuminante, come Fresh Glow Foundation SPF 15 PA+++, Rosy Nude No.31 di Burberry, lo si tampona con un velo di cipria trasparente, Nude Powder, Porcelain No.11 di Burberry è perfetta per fissare il trucco senza creare un effetto polveroso sulla pelle. Il prodotto davvero importante per snellire il viso è solo uno: la terra. Warm Glow, Warm Glow No.01 di Burberry, dalla texture leggera e luminosa, va applicata con un pennello appena sotto gli zigomi, in modo da scurire e snellire l’ovale facendo risaltare la sua silhouette. Un velo di terra si può sfumare anche sotto il doppio mento, se necessario, per nasconderlo.

I prodotti immancabili

Un makeup con i prodotti giusti è tutto ciò che serve alle mamme in dolce attesa per realizzare velocemente il trucco in gravidanza. Come abbiamo visto, la lettura delle etichette è essenziale per evitare di acquistare prodotti che non vanno bene. Nella pochette per il trucco non possono mancare, oltre al fondotinta e alla terra per assottigliare il viso, la cipria trasparente per tamponare bene la pelle. Il correttore, anche con un fattore illuminante come Sheer Concealer, Light Beige No.01 di Burberry, per smussare occhiaie e eventuali borse, comparse per via della stanchezza. E poi un ombretto color champagne, Eye Colour Cream, Sheer Gold No.96 di Burberry, una matita colorata, Effortless Blendable Kohl, Elderberry No.05 è un colore prugna perfetto per l’autunno, e un mascara nero, Burberry Cat Lashes, Jet Black No.01, che definisce al massimo le ciglia e apre anche gli sguardi più stanchi e assonnati. Infine il rossetto, che apporta sempre un tono di briosa freschezza al viso. Burberry Full Kisses, Military Red No.553 ha la luminosità e la cremosità giusta per accendere il viso. Et voilà, siamo pronte per uscire.