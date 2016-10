Via libera ai glitter

Smorzati dalla sobrietà quotidiana ed enfatizzati dalle notti sfavillanti, i glitter entrano finalmente a far parte del makeup di tutti i giorni e smettono di essere relegati esclusivamente alla sera.

Preparatevi, quindi, a lasciarvi sommergere da vibranti cascate di scaglie luccicanti che prepotentemente invaderanno i beauty case, senza abbandonarli mai più!

Non esisteranno più occasioni adatte e look adeguati. I glitter, infatti, potranno donarvi un tocco di lucentezza in ogni momento della giornata.

Esistono diversi modi per realizzare un glitter makeup! Vediamo, allora, insieme quali sono i maquillage più cool che faranno di voi le regine dello scintillio:

Occhi: applicate i glitter sulla palpebra mobile oppure sbizzarritevi disegnando linee grafiche con l’eye-liner nero e riempendole con un pizzico di brillantini. Un’idea davvero originale sarà, poi, quella si stendere i glitter sotto l’arcata sopracciliare così da aprire maggiormente lo sguardo!

Zigomi: una spolverata di glitter sulle gote donerà luminosità al trucco e farà sembrare gli zigomi più alti e pieni;

Labbra: rossetti super glitterati dalle tonalità del bordeaux, nero e oro saranno sfoggiati in modo sfrontato e abbinati ad un maquillage nude e davvero semplice .

Al mattino optate per un makeup più sobrio e limitatevi ad utilizzare i glitter esclusivamente su palpebre e rima interna dell’occhio. Al calare della notte, poi, potrete dar sfogo al desiderio di luccichio immergendovi nel vostro nuovo mondo glitterato e sperimentando le combinazioni più originali (però, per non risultare eccessive, focalizzatevi solamente su un unico dettaglio del viso ! )



Applicare i glitter è un gioco da ragazzi! Con l’aiuto di un pennello, stendete un velo di colla per trucco (oppure colla per ciglia finte) sul punto desiderato e, poi, applicate i glitter picchiettando con un dito !

Allora, siete pronte ad armarvi di colla, glitter, pennelli e tanta audacia ? Il makeup più sfavillante del momento vi aspetta !