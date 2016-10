Come truccarsi quando si portano gli occhiali da vista

Make-up da sera, make-up da giorno, per le rosse, per le more, per le bionde. E a chi porta gli occhiali chi ci pensa?

Realizzare un trucco armonioso che si presti bene al volto di chi indossa un paio di occhiali, non è una cosa molto semplice, perché richiede piccoli accorgimenti in grado di mettere in risalto lo sguardo, non soffocare la pelle ed esaltare i lineamenti oscurati dalla presenza della montatura. Per questo motivo è sempre bene scegliere un trucco minimale, che non appesantisca lo sguardo ma che dia luce e tono.

Vediamo insieme i 5 passaggi fondamentali per avere un make-up perfetto con gli occhiali da vista.

1. Dopo aver purificato e idratato il viso, bisogna creare una superficie liscia, uniforme, senza eccessi. Ottimale può rivelarsi l’utilizzo di una leggera BB Cream, o di un correttore più chiaro per il contorno occhi. L’obiettivo è quello di illuminare senza strafare.

2. Importantissime sono le sopracciglia. Occorre definirle bene con una matita o una polvere apposita, dopo averle pettinate. L’effetto è quello di una fronte più tirata e un volto più ampio.

3. Il terzo step riguarda finalmente gli occhi. Gli occhiali tendono a rendere gli occhi più piccoli di quello che realmente sono. Il trucco per farli apparire più grandi è applicare un ombretto di una tonalità più scura rispetto al tono della propria pelle, nella cavità oculare della palpebra superiore. Mentre, appena sopra le ciglia, stendere un leggero velo di polvere più chiara o sfumare una matita color carne.

4. Niente ombretti colorati o carichi. Con gli occhiali da vista si va di eyeliner! Gli occhi da gatta sono il must di stagione e sono sempre perfetti con gli occhiali da vista. Stendilo in maniera spessa, per accentuare lo sguardo e renderlo profondo e sexy.

5. Mascara e rossetto non posso mancare. Per il primo, la scelta è quella di colorare le ciglia superiori e inferiori, per bilanciare il colore nero dell’eyeliner. Mentre per il rossetto le scelte sono due: nudo o di una tonalità chiara per il giorno (come il primo esempio) o rosso ciliegia brillante per la sera (come ho fatto io).

