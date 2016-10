Primer, addio siliconi!

Il termine “primer” vi fa pensare al “prima”? Non siete sulla strada sbagliata, anzi… Forse a tutte non è ancora chiara la funzione del primer o cosa esso sia, anche se già da qualche anno è uno degli irrinunciabili di ogni beauty case che si rispetti e parte di una routine trucco comme-il-faut. Beh, cominciamo col dire che il primer è proprio quel prodotto che si stende sul viso dopo il trattamento e prima del fondotinta e serve a dare alla pelle uniformità e levigatezza, “chiudendo” i pori, “riempiendo” le piccole rughette e i segni e uniformando il colorito. Si tratta anche di un ottimo modo per rendere più “compatto” e a lunga durata il make up viso, fungendo da ottima base: dopo un buon primer, il fondotinta deve fare poco per far risplendere la pelle. Spesso, per le pelli più giovani e perfette, non occorre nemmeno aggiungere altro per sublimare la carnagione.

Prodotto delle meraviglie, dunque, ma dove si cela il “trucco”, inteso come lato negativo? Nel fatto che la sua formula è sostanzialmente composta da siliconi, responsabili della sensazione setosa che la pelle produce dopo l’applicazione del primer e che non penetrano nella pelle ma la “levigano”. Questo però porta anche una certa sensibilità della pelle stessa, perché è come se il silicone sigillasse tutto, producendo una sorta di soffocamento con conseguente comparsa di punti neri e acne. È per questo che molte aziende cosmetiche hanno raccolto la sfida di produrre primer privi di siliconi e sostituiti da ingredienti come cere e oli naturali, polveri come amidi e mica.

Particolarmente interessanti i primer in polvere, che assomigliano a ciprie ma si differenziano dalle stesse perché una volta applicati non si stratificano, diventando trasparenti, producendo un’azione riflettente e soprattutto “assorbente”. La sfida, dicevamo, è stata accolta con successo, tanto che alcune case cosmetiche sono andate addirittura oltre producendo primer powder biologici. Tra questi PuroBio Cosmetics, azienda nata nel 2014 con l’intento di creare prodotti per il make up a base di olii e cere vegetali e pigmenti minerali, perfetti per la pelle sensibile e privi di siliconi, petrolati, parabeni, conservanti e coloranti sintetici, profumo e glutine.

Tra le ultime novità del brand, proprio Primer Loose powder di PuroBio Cosmetics, un prodotto specifico per migliorare e prolungare la durata del make up occhi e labbra che racchiude nella formula polvere di riso, silica e amido di mais, che fissa i prodotti in crema grazie all’alto potere assorbente, mentre la presenza di mica conferisce luminosità. Ideale per le giovanissime e per chi ha la pelle grassa, perché assorbe il sebo in eccesso, soprattutto se spennellato sulla zona T. Il vantaggio è che può essere utilizzato al posto di una normale cipria

Il primer in polvere dunque, si presta a molteplici scopi:

– Come fosse una normale cipria, opacizza le zone lucide

– È un primo passo verso un trucco che può durare anche 24 ore, con un finish all’apparenza nude, come vuole il nuovo trend “make up no make up” che impone una base minimal e non artefatta

– Non crea stratificazioni dovute ad applicazioni multiple di cipria che creano l’effetto artificiale e spesso una luminosità diversificata tra viso e corpo

– Soft baking. Se si amano gli effetti “speciali”, il primer in polvere è perfetto per la tecnica “baking”, grazie alla quale è possibile creare una base viso perfetta, levigata e priva di imperfezioni, ma dall’aspetto più naturale rispetto al classico baking realizzato con stratificazioni di cipria.

– Stessa cosa per lo strobing, che crea punti luce sul viso mettendone in risalto alcune parti

– Mescolato al fondotinta, premette una tenuta maggiore. In questo modo si attuerà la tecnica del “whisking”, ovvero l’arte del miscelare diversi prodotti per potenziarne gli effetti. Se il primer è in polvere sarà più facile mixarlo con il fondotinta, creando un maggiore effetto illuminante e sublimando la luminosità e il colorito naturale della pelle

– Infine, conoscete il trucco per far durare più a lungo il rossetto? Una passata di rossetto, tamponare con una velina, passare un velo di cipria e ripassare il rossetto. Se al posto della cipria si utilizzerà il primer in polvere, l’effetto sarà moltiplicato e il finish mat, in linea con il lip trend del momento.