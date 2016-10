Pelle olivastra: il make up giusto

Tra i make up artist la pelle olivastra è la più apprezzata per la sua forte dote di contrasto e come per le pelli chiare, è necessario curarla con prodotti giusti prestando attenzione nello scegliere il beauty look e i colori più indicati per valorizzarla al meglio.

Per un make up perfetto una delle regole base è evitare di scurire maggiormente il colore della pelle, malva o albicocca sono i colori più indicati perchè donano luminosità al volto mentre il fondotinta meglio sceglierlo ambrato, che si avvicini il più possibile alla propria carnagione. No categorico alle nuance troppo chiare e via libera alla terra, in una tonalità naturale e dorata, un tocco di blush rosa sugli zigomi per completare.

Per rendere lo sguardo intenso e magnetico meglio scegliere una matita per gli occhi nera, che definisce il contorno della palpebra per un effetto intrigante e raffinato. Lo smokey eyes si addice alla pelle olivastra, specialmente se giocato con i toni metallici del bronzo e del rame per un’occasione speciale, mentre per la quotidianità il caramello o il marrone sono perfetti. Gli occhi scuri con la pelle olivastra preferiscono le tonalità del marrone o del blu, mentre quelli chiari prediligono il viola, il magenta o un bel verde smeraldo. Per le labbra, infine, i rossetti perfetti sono quelli che tendono sempre a toni caldi, come il rosso ciliegia, il prugna, il viola scuro e l’arancio, anche un velo di gloss, nel caso non siate amanti del rossetto, può completare il look rendendolo chic e sofisticato in qualsiasi situazione.

Pochi e semplici accorgimenti per avere sempre il make up giusto, ma senza strafare.

