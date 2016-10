La mia Beauty Experience con Yves Saint Laurent

Qualche giorno fa ho avuto il grande piacere di poter fare una beauty experience in collaborazione con Glamour Italia e YSL. Quelli che mi seguono su Instagram hanno potuto vedere già in anteprima il trucco che è stato scelto per me.

Martedì 11 ottobre mi sono recata a Trieste nella profumeria Guerin dove ho conosciuto tutto lo staff ed il make up artist di YSL Riccardo Bacigalupi. Mi sono accomodata nel angolo del trucco dove prima mi ero fatta due chiacchere con Riccardo, che voleva sapere che tipo di trucco avrei voluto avere. Gli ho dato carta bianca, volevo che alla fine quando mi fossi guardata allo specchio sarei rimasta colpita.

Visto che in quei giorni la mia pelle non era proprio perfetta, avevo tante imperfezioni, ha iniziato con base “Moisture glow” che ha dato un’ idratazione immediata e la pelle era più luminosa. Si può usare come base per il trucco oppure la si può mettere sul viso dopo aver messo la vostra crema giorno. Le imperfezioni sono state cancellate con la penna Touche Eclat. Il fondotinta che è stato usato era Touche Eclat le teint (bd25), un fondotinta che illumina e la copertura è leggera e perfetta. Per creare il perfetto equilibrio di luci e ombre, Riccardo ha usato Palette countouring.

La fase successiva erano le labbra, che secondo il make up artist è la base da fare prima del trucco degli occhi. Tra tutti i rossetti che avevo a disposizione avevo scelto tre colori (rosa, fucsia e rosso) e Riccardo alla fine ha optato per il colore fucsia. Con la matita Dessin de levres (nr8) mi sono state ridisegnate le labbra, ma soprattutto questa matita migliora la tenuta del rossetto. Le labbra sono state completate con Vernis a Lèvres Viny Cream (nr408) per una brillantezza estrema.

La fase finale erano gli occhi. La matita Dessin du regard (nr.1) è una matita resistente a tutto, di un colore molto intenso. Con questa matita i miei occhi erano in rilievo e il colore è durato per ore. Per i miei occhi è stata usata anche la matita Dessin du regard (W1). Come ombretto invece ha usato Palette couture (nr.9) che ha ben 12 ore di durata e che contiene le texture tra mat e perlato, satinato e metallizzato. Il mascara Effet fax clis (nr.1) ha donato al mio sguardo un volume spettacolare. Con Eyeliner baby doll (nr.0) il mio trucco è stato completato e potete vedere il risultato nelle foto.

Ringrazio la Profumeria Guerin e Riccardo Bacigalupi per questa bellissima esperienza.