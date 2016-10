Cat Lashes con il nuovo mascara Burberry

Non sono mai stata una fan accanita di Halloween. Non amo particolarmente mascherarmi, nè travestirmi, ma quest’anno (per la prima volta nella mia vita) ho un party di Halloween a cui partecipare! Potete immaginare lo sconforto che mi è preso solo all’idea di dover vestirmi da strega, maga, vampira o infermiera impazzita…così ho cercato una soluzione del tutto anti-halloween e con molta felicità l’ho trovata! Il nuovo Cat Lashes di Burberry! Si tratta di un mascara innovativo che regala subito occhi da gatta e di conseguenza uno sguardo intenso e femminile.

Confezione elegante e sofisticata come nello stile del brand e innovazione, sono queste le caratteristiche principali di quest’ottimo mascara! Il pennello a forma di clessidra permette di allungare e sperare perfettamente le ciglia creando volume e lasciandole morbidissime!

Creare un look da Cat Girl è semplicissimo, il segreto è restare il più naturale possibili per mettere in evidenza gli occhi!

Nel mio caso ho puntato da una sottilissima linea di eye-liner nera per dare ancora più intensità allo sguardo e ho lasciato le labbra naturali.

Un’altra idea potrebbe essere anche quella di creare un make up effetto wet solo utilizzando un blush, un rossetto rosso intenso e il mascara Cat Lashes.

Un total look black complerà, senza esagerazione, il nostra travestimento-non travestimento!

Grazie a Cat Lashes, occhi da gatta anche senza il costume e sono pronta per la notte più terrificante dell’anno!