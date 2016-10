Burberry Cat Lashes: ad Halloween (e nella vita) punta sullo sguardo

E se il vero must di questo Halloween fosse la semplicità? Sguardo magnetico, piglio da diva e una passata di mascara Burberry Cat Lashes: non serve altro per catturare l’attenzione ai party più esclusivi, come nella vita. Dimenticate costumi improbabili e make up ultra complicati, per stupire davvero basta un battito di ciglia.

Per un make up di Halloween che si rispetti l’obiettivo può essere soltanto uno: essere la regina della festa. E’ per questo che avere un beauty trick che si rispetti è fondamentale. Optate per un bianco controcorrente, per il fascino senza tempo dell’eyeliner, per il rossetto nude, per l’unicità di uno sguardo firmato Burberry. Grazie al nuovissimo scovolino a clessidra che separa le ciglia per un effetto XXL e alla punta conica dedicata all’allungamento delle ciglia più esterne, Burberry Cat Lashes è l’alleato perfetto per rendere speciale ogni look. Disponibile in tre colori (Jet Black 01, Chestnut brown 02 e Midnight blonde 03) e dotato di una formula innovativa in grado di sollevare le ciglia dalla radice, vi regalerà il Cat Eyes perfetto per stupire ogni volta che vorrete.

Se è vero che la perfezione è racchiusa nei dettagli eccone uno che non potrete trascurare: la perfezione dello sguardo. Non c’è niente di meglio che smettere di indossare una maschera ed essere semplicemente se stesse.