Trucco pelle chiara: le tonalità per valorizzarla

Trucco pelle chiara: come valorizzarla? Avendo una pelle chiara ho molta attenzione verso il make up d’applicare sul viso. Cerco di evitare quel genere di trucco “carico” che rende la mia pelle di un colore innaturale.

Ho imparato che le tonalità migliori, per chi come me ha la pelle chiara, sono quelle più delicate e dai toni tenui. Dobbiamo dare luminosità all’incarnato.

La scelta del fondotinta, come per tutti i tipi di pelle sia chiara che non, è fondamentale. Prima regola, non mi stancherò mai di ripeterlo, scegliete il colore più simile al vostro incarnato! La base non deve mai essere più scura del vostro colore di pelle! Quindi non dovete sembrare appena uscite da un solarium, per l’abbronzatura c’è l’estate, con quello stacco tra viso e collo terribile e assolutamente da evitare! Per il make up, specialmente di tutti i giorni, scegliete toni del nude e blush leggermente rosati. E’ giusto evidenziare lo sguardo con eye liner e matita, specialmente se siete castane o more.

Spero che questi semplici consigli vi siano di aiuto se come me avete un incarnato da bambola!